"Асмус опять разделась на камеру!": актриса устроила новую провокацию

Кристина Асмус устроила в своем Instagram провокацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кристина Асмус, похоже, понравилось амплуа героини скандальной хроники. Все началось несколько месяцев назад, когда актрису стали травить в соцсетях после премьеры фильма Клима Шипенко "Текст". Она снялась в откровенной сцене с Иваном Янковским. А потом объявила о разводе с мужем Гариком Харламовым. Сейчас артистка с головой ушла в работу, но и о поклонниках не забывает.

Кристина Асмус высмеяла интерес публики к ее откровенным съемкам, снова раздевшись перед камерой. Правда, на этот раз она ограничилась только сорванным париком. "Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс", - подписала она видео.

В кадре разгоряченная Кристина обещает горячее видео. Но на самом деле это всего лишь очередная провокация от бывшей жены Гарика Харламова.

Она на целый месяц уехала из дома из-за съемок в новом проекте, работа над которым велась в Геленджике. Асмус даже пришлось пропустить первую школьную линейку дочки Анастасии, из-за чего артистка сильно переживала. В первый класс девочку в итоге провожал похудевший после развода Гарик. Кристина не раз говорила, что ее бывший муж - отличный отец.

Что касается откровенных съемок, то артистка намерена и дальше раздеваться в кадре, если этого от нее потребует режиссер. По словам звезды, она привыкла хорошо выполнять свою работу.

К слову, как только Асмус и Харламов объявили о расставании, многие были уверены, что разрыв связан со скандальной ролью актрисы в фильме "Текст". Ведь тогда Кристину обвиняли в слишком откровенных кадрах. Ей неизвестные даже угрожали расправой и требовали лишить ее родительских прав. Чтобы избежать слухов, супруги сразу решили прояснить некоторые моменты. Они подчеркнули, что ни фильм "Текст", ни третий человек не виноваты в их разрыве. Известно, что экс-влюбленные уже разобрались с опекой над общей дочерью. Шестилетняя Анастасия после расставания родителей останется жить с мамой.