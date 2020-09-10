Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в узких мини-шортах

Эммануил Виторган с супругой Ириной. Фото: Мила СТРИЖ

Эммануил Виторган и его третья жена Ирина Млодик много лет счастливы в браке. Супруги являются родителями двух замечательных дочек, младшей из которых в августе исполнился год. Эммануил Гедеонович не раз заявлял, что без ума от своих девочек. Даже на гастроли они ездят всей семьей.

Эммануил Виторган вместе с женой Ириной Млодик и двумя дочками Кларочкой и Этель улетели в Одессу. И пока малышки наслаждаются морским воздухом и плещутся в бассейне, их мама и папа готовятся к выступлению. Эммануил Гедеонович разместил в блоге видео репетиции музыкального номера. В кадре 80-летний актер вместе с женой исполняют песню "Я и ты".

Артист предстал перед публикой в песочного цвета футболке и шортах в тон. А его избранница надела белую майку и узкие мини-шорты. Своим примером супруги каждый день вдохновляют сотни россиян - даже на пенсии можно оставаться бодрыми и заниматься любимым делом.

Отметим, Эммануил Виторган не раз говорил, что души не чает в 58-летней супруге. Артист не устает благодарить любимую женщину за детей - Этель и Кларочку. По его словам, Ирина дала ему новый смысл жизни.

Теперь актер в полной мере может наслаждаться отцовством. Ведь дети - это самое главное в жизни. Они для него двигатель и огромный стимул. Актер находит в позднем родительстве силы для того, чтобы оставаться вечно молодым. Народный артист с гордостью заявляет: он отец-молодец. "То, что мы еще имеем возможность производить на свет еще и еще, желаю всем. Обязательно! В любом возрасте", - с гордостью отмечал он.