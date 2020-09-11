"Его обманули": Михаил Ефремов в СИЗО ведет себя тише воды и ниже травы

Актер Михаил Ефремов был осужден на восемь лет за ДТП со смертельным исходом. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, ведет себя в СИЗО тише воды и ниже травы. Сокамерники не жалуются на артиста. А он старается не привлекать к себе внимание.

"У сотрудников и сокамерников к нему претензий нет. Михаил Ефремов не был снобом, не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания. Это важно", - заявила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире программы "Время покажет".

По ее словам, Ефремову в апелляции стоит заявить о своей четкой позиции, потому что люди хотят увидеть его раскаяние. В таком случае есть шанс, что актеру снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение.

В свою очередь, адвокат Эльман Пашаев сделал очередное шокирующее заявление. По его словам, Михаила Олеговича "подставил" человек из его близкого окружения. "Просили: признай свою вину, и тебе за это ничего не будет", - отметил защитник в интервью "Москве 24".

Адвокат Эльман Пашаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

При этом Пашаев подчеркнул, что очень долго пытался отговорить своего подзащитного от этого решения. "Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули", - заявил адвокат. Он выразил мнение, что чистосердечное признание в деле Ефремова было бесполезным.

Меж тем в Минюсте рассказали о планах внести представление о прекращении адвокатского статуса Пашаева. Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он подчеркнул, что эксперты оценивали не правовую позицию адвоката, а соблюдение правил профессии и этичность его поступков в суде.

Сам Эльман Пашаев заявил, что палата адвокатов не уведомляла его о предложении Минюста лишить его статуса. "Не знаю, с чем связано это решение. Надо сначала понять", - резюмировал он.