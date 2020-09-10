О чем молчала дочь Михаила Ефремова: шокирующее откровение о семье

Анна Мария Ефремова не любит вспоминать о детстве, проведенном со спивающейся матерью Ксенией Качалиной Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Михаил Ефремов был женат пять раз. В четвертом браке с актрисой Ксенией Качалиной у него родилась дочь Анна Мария Ефремова. Как известно, артист развелся с женой из-за ее алкоголизма и забрал у женщины дочь в обмен на пожизненное содержание. На днях наследница актеров рассказала о своей жизни с матерью.

Анна Мария Ефремова не любит вспоминать о детстве, проведенном со спивающейся матерью Ксенией Качалиной. По словам девушки, родительница не раз поднимала на нее руку. Теперь 19-летняя наследница знаменитой династии стыдится называть Качалину мамой. Дочь Михаила Ефремова уходила к соседям и даже несколько раз пыталась сбежать от своей мамы.

"Если вы включите некоторые песни Земфиры - близкая подруга моей крестной (Ренаты Литвиновой - Ред.) - то у меня начнутся вьетнамские флешбэки с забиванием в угол и покачиванием. Потому что мама очень любила Земфиру, пить и бить под Земфиру меня. Врубание Земфиры на полную мощность в три-четыре ночи, когда тебе на следующий день в школу", - заявила 19-летняя девушка в эфире YouTube-канал а "Между нами".

Сейчас старшая дочь Михаила Олеговича живет отдельно от родительницы, но до сих пор не может забыть пережитое. "Почему я такая худая? От недокармливания в детстве. Я упускаю довольно большое количество подробностей. Там было много неприятных штук, про которые я не готова говорить. Это же относится к ее сожителям", - шокировала Ефремова откровением.

К счастью, с отцом у девушки сложились очень теплые и доверительные отношения. Да и сам именитый актер никогда не скупился на теплые слова в адрес дочери, признавался ей в любви и всегда помогал деньгами. "Люблю его как человека. Он в моем понимании родительская фигура. Но при этом перед моими глазами было достаточно странных персонажей из сериалов и фильмов, чтобы воспринимать их как определенный образ отца", - рассказала Анна Мария.

Она также поведала, как совершила каминг-аут перед отцом после приезда из детского лагеря в 2011 году. "Мы сидели в машине, я типа такой: «Пап, я, кажется, того, девочек люблю». Отец некоторое время так задумчиво посмотрел в руль, машины тронулись, и он такой: «Ну, я тоже». Судя по количеству жен, он действительно любит девушек", - сообщила Анна Мария.

Именно в тяжелом детстве девушка видит корни всех своих комплексов и зависимостей. Например, она не уверена в том, что ее может кто-то искренне полюбить. Иногда она думает, что ее возлюбленная хочет ее побить и на самом деле не испытывает к ней никаких чувств.

"Я очень не хочу употреблять алкоголь. Вы видите мою генетику. К тому же я человек, который был зависим от сладкого. Вообще, зависимость у меня формируется на щелчок от чего угодно: Интернета, чтения, игр… Я склонна винить в этом гены. Но, возможно, это связано с посттравматическим стрессовым расстройством, когда хочется заесть и запить возникающую тревожность. Какое-то время я принимала антидепрессанты", - делится Анна Мария своей болью.