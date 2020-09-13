«Двухметровая кровать и комната для няни»: На «Кинотавре» Собчак и Богомолова поселят в любимом люксе Заворотнюк

Ксению Собчак и ее мужа, театрального режиссёра Константина Богомолова, на сочинском киносмотре ждут с самого первого дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксению Собчак и ее мужа, театрального режиссёра Константина Богомолова, на сочинском киносмотре ждут с самого первого дня. Но в силу занятости Собчак не успела прилететь на открытие «Кинотавра».

Плюс тут есть ещё один нюанс. В Сочи телеведущая остановится в одном из самых дорогих отелей города, куда муха не пролетит без отрицательного теста на ковид. Это обязательное правило при заселении в сей роскошный отель. Видимо, Ксения вылетит в Сочи, когда у неё на руках будет свежий тест. Недельное проживание в номере, который готовят для Ксении Собчак, обходится гостям в полтора миллиона рублей.

В этом люксе с видом на море раньше любила останавливаться «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, которая в силу своего тяжёлого недуга вынуждена пропустить кинофестиваль. Номер настолько большой (там несколько комнат-Ред.), что там хватит места не только Богомолову и Собчак, но и сыну Ксении Платону и его няне. В основной спальне телеведущую ждёт двухметровая кровать, а Богомолов легко может вести театральные дела в бизнес-зоне, в полноценном кабинете для деловых переговоров.

К слову, в таких же апартаментах остановится и режиссёр Федор Бондарчук со своей молодой женой, актрисой Паулиной Андреевой.

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