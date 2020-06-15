Охранник рассказал о романе Ефремова и актрисы Дарьи Белоусовой

О том, что актер Михаил Ефремов, который 8 июня устроил смертельное ДТП в центре Москвы, скорее всего, закрутил роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, стало известно общественности на следующий день после трагических событий. Дело в том, что именно в квартире Белоусовой в Казарменном переулке в окрестностях Чистых прудов прятался артист. А на днях охранник дома раскрыл подробности их отношений.

Дарье Булоусовой 36 лет. Именно она после смертельного ДТП Михаила Ефремова сидела в машине актера Сергея Гармаша. Она приехал поддержать друга сразу после аварии. Было видно, что женщина волнуется и переживает.

"Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине", - заявил охранник дома, где живет актриса, в эфире программы "Ты не поверишь!".

В Сети выдвигалась версия, что все-таки именно Дарья была 8 июня с Михаилом Ефремовым в машине. "Мне позвонила актриса Дарья Белоусова, которая рассказала, что с Михаилом Олеговичем большая беда, и я срочно приехал", - заявлял сразу после аварии Иван Стебунов.

Соседи подтвердили: Михаил Олегович захаживает в квартиру к Белоусовой с прошлой осени. Дарья тщательно оберегает свою личную жизнь. Никаких интервью и светских тусовок, страницы в соцсетях закрыты.

Известно, что она - дочь актера "Ленкома" Владимира Белоусова, выросла за кулисами театра и еще малышкой появлялась в спектаклях вместе с Александром Абдуловым и Людмилой Поргиной.

Свою жизнь Дарья связала с "Современником", куда пришла в 2004 году. А спустя шесть лет Белоусова вышла замуж за коллегу Шамиля Хаматова - младшего брата Чулпан Хаматовой. В 2018 году, после восьми лет брака, пара приняла решение о разводе.

Напомним, поздно вечером 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров умер в институте им. Склифосовского. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Данные были обнародованы в тот самый момент, когда полицейским удалось привезти Ефремова на допрос. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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