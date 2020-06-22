"Добивалась Мишу": как молодая любовница соблазнила Ефремова
После смертельного ДТП, которое устроил Михаил Ефремов 8 июня в центре Москвы, актер коротает дни и ночи под домашним арестом в апартаментах в Плотниковом переулке. Рядом с артистом пятая жена Софья Кругликова и трое детей. А вот с предполагаемой возлюбленной - актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой он не видится.
Именно Дарья Белоусова приютила Михаила Ефремова в своей квартире на Чистых прудах после трагедии. Актер там находился вплоть до того, как его забрали в полицию, а потом определили меру пресечения в суде.
Собственно, именно 9 июня широкой общественности стало известно о молодой пассии Ефремова. Девушка сидела в машине актера Сергея Гармаша. Она приехал поддержать друга сразу после аварии. Было видно, что женщина волнуется и переживает.
"Конечно, Даша его любовница. Причем Дарья сама добивалась Ефремова. Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу", - поделился осведомленный источник.
По его словам, Михаил Олегович не собирался бросать пятую жену. "Конечно, он не дурак и из семьи не собирался уходить, но с Дарьей крутил роман, о чем хорошо известно и жене, и всему «Современнику»", - цитирует его "Экспресс газета".
К слову, Белоусова заменила крестной матери Ефремова Галине Волчек ее любимую Чулпан Хаматову. Дарья была женой брата Чулпан - Шамиля Хаматова. При Волчек она была занята буквально во всех премьерах театра.
К слову, о романе Ефремова и молодой пассии говорят и соседи Дарьи. Они подтвердили: Михаил Олегович захаживает в квартиру к Белоусовой с прошлой осени. Дарья тщательно оберегает свою личную жизнь. Никаких интервью и светских тусовок, страницы в соцсетях закрыты.
Напомним, поздно вечером 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров умер в институте им. Склифосовского. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Данные были обнародованы в тот самый момент, когда полицейским удалось привезти Ефремова на допрос. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя.
Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы
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ИСТОЧНИК KP.RU
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