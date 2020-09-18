Боевые корабли и самолеты-разведчики НАТО уже у границ России: в Генштабе ВС обсудили "горячую тему"

Брифинг первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ – начальника Главного оперативного управления генерал-полковника Сергея Рудского. Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

В Национальном центре управления обороной РФ состоялся брифинг первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ – начальника Главного оперативного управления генерал-полковника Сергея Рудского. Тема его выступления была очень "горячая" - о перехватах нашими истребителями иностранных самолетов в непосредственной близости от границ России.

А таких перехватов с каждым днем ставится все больше. Регулярно неподалеку от наших воздушных кордонов снуют уже не только истребители, самолеты-разведчики, но и стратегические бомбардировщики (носители ядерного орудия!), которые явно отрабатывают возможности ударов по нашей территории. А одновременно с самолетами НАТО у наших воздушных границ, зарубежные корабли столь же интенсивно снуют у российских морских кордонов.

Но о чем же конкретно говорил генерал Рудской? Публикуем некоторые тезисы его выступления.

ЯСТРЕБЫ НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ

- На 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число полетов самолетов-разведчиков в Черноморском регионе.

- Непосредственно вблизи Крымского полуострова интенсивность воздушной разведки возросла на 61 процент.

- Только 4 сентября одновременно над Черным морем находилось 5 разведывательных летательных аппаратов. Их минимальное приближение к российской границе составило 15 километров.

- Над Черным морем действует не только разведывательная авиация НАТО, а еще и американские стратегические бомбардировщики.

28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа. В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 километров.

"ЧЕЛНОКИ" НАТО У КРЫМА

- Боевые корабли НАТО стали находиться в Черном море на треть дольше, чем в прошлом году.

- Остается высоким количество заходов в Черное море боевых кораблей Североатлантического альянса. Общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь возросла на 33% по сравнению с прошлым годом. До 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности.

Например, американский эсминец «Франклин Рузвельт», который может нести до 90 крылатых ракет «Томагавк». В настоящее время данный эсминец и еще три корабля нечерноморских государств находятся в акватории Черного моря. Активными действиями Черноморского флота развертывание кораблей альянса было своевременно обнаружено, организовано их непосредственное сопровождение и слежение оружием.

- В целом же НАТО нарастила в Черном море интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки.

ХРОНИКИ ВОЗДУШНЫХ ПРОВОКАЦИЙ В 2020-М

ЯНВАРЬ

14 января стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A совершил многочасовой полет у границ России в регионе Балтики. 15 и 22 января военные самолеты Соединенных Штатов вели разведку близ территории РФ.

17 января стратегический разведывательный американский беспилотник RQ-4 Global Hawk обнаружили над Черноморским побережьем.

Сразу два стратегических разведывательных самолета ВВС США — RC-135W и RC-135U — в среду, 29 января, совершили многочасовые полеты вдоль российского побережья на Черном море.

Ранее, 23 января, два этих американских самолета также совершили разведывательные полеты вблизи черноморских границ России.

В январе же самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.

ФЕВРАЛЬ

Два разведывательных самолета армии США и два разведчика британских Королевских ВВС совершили многочасовые полеты у границ Калининградской области. А британский самолет разведки и управления нанесением авиаударов Sentinel R.1, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, совершил облеты Калининградской области со стороны Балтийского моря, Литвы и Польши. Он также четыре раза пролетел вдоль западной границы Белоруссии. Полет самолета вдоль границ России продолжался около пяти часов.

Одновременно второй британский разведчик - самолет радиоэлектронной разведки RC-135W - также выполнял задание в литовском небе у северных границ Калининградской области и северо-западных границ Белоруссии. Кроме того, разведывательный самолет ВВС США RC-135U с позывным JAZZY71, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

МАРТ

Только за одну неделю 23 разведывательных самолёта НАТО приближались к границам России. Истребителям дежурных сил ПВО России 6 раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения непрошенных "гостей".

АПРЕЛЬ

Минобороны РФ сообщило о 18 полетах иностранных самолетов-разведчиков вблизи российской границы, зафиксированных только за одну неделю.

МАЙ

Бомбардировщики США 6 мая пролетали у российских границ со стороны Эстонии и над акваторией Балтийского моря, 11 мая они же приближались к границе РФ со стороны Литвы: а 20 мая - со стороны Швеции и Норвегии. 22 мая еще один разведывательный полет был проведен в районе полуострова Камчатка. 29 мая бомбардировщики заходили с территории Украины и пролетали над акваторией Черного моря.

ИЮНЬ

Воздушно-космические силы России только за одну неделю зафиксировали у границ 35 иностранных самолетов-разведчиков.

Для пресечения возможных нарушений границы 19 раз были подняты по тревоге дежурные истребители из состава сил ПВО РФ.

ИЮЛЬ

Полеты 25 иностранных самолетов-разведчиков зафиксированы за неделю у границ России.

Также к границам приближались 7 беспилотных летательных аппаратов

АВГУСТ

За неделю 38 иностранных самолетов провели разведку у границ России.

Также были замечены 4 беспилотных летательных аппарата, сообщает Министерство обороны РФ.

СЕНТЯБРЬ

Минобороны за неделю обнаружило у границ России 44 самолета-разведчика и 10 беспилотников.

Полеты выполняли стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Самолеты-разведчики курсировали вдоль южного побережья Крыма, а также подлетали к району Новороссийска. Временами они приближались к морской границе РФ на расстояние примерно 20-25 км.

У черноморских границ России также были зафиксированы длительные полеты двух разведывательных самолетов британских Королевских ВВС. Разведчики RC-135W и Sentinel R.1, поднявшиеся с авиабазы Акротири на Кипре, длительное время барражировали вблизи Южного побережья Крыма и Краснодарского края. В ходе выполнения полетов временами они приближались к российским берегам примерно на 60-80 км.

СКОЛЬКО СТОИТ "ПЕРЕХВАТ"?

Давайте тут сразу договоримся о терминах. Слово "перехват" во многих СМИ трактуется слишком вольно и лишь вызывает ехидную ухмылку у профессионалов. Почему? Да потому что по строгому счету "перехват" - это или уничтожение нарушителя воздушной госграницы России, или же принуждение его к посадке на том аэродроме, который будет указан нашими пилотами.

Все остальное - это вылет нашего самолета (или самолетов) на опознание или же идентификацию иностранного самолета и сопровождение его до тех пор, пока он не сменит курс и "отвалит" подальше от нашей воздушной госграницы. Причем, несмотря не небывалую интенсивность разведывательных полетов самолетов США и других стран НАТО нарушений воздушных госграниц России не было зафиксировано. Потому и приказов на уничтожение нарушителей нашим самолетам или другим средствам ПВО еще не было.

И здесь любящий считать деньги читатель задаст резонный вопрос: если супостаты ни разу не нарушили госграницу России, то зачем же тогда бесполезные и к тому же дорогостоящие "перехваты"? Но бесполезные ли? Когда стратегические бомбардировщики США прилетают к нашим границам, Пентагон, конечно, не информирует российский Генштаб, что у этих самолетов на борту - обычные или ядерные ракеты и бомбы. Но в любом случае это угроза. И ее надо предотвратить или по-другому - держать под контролем. А если будет удар, а наши силы ПВО его проморгают? Что нашим воздушным часовым налогоплательщики скажут? Зачем же мы деньги на оборону платим?

И тут в самый раз вспомнить, как в 1945 году "жадные" и рачительные японцы проморгали американский бомбардировщик В-29, который нес атомную бомбу "Малыш" для удара по Хиросиме? И почему же проморгали? Ведь радары японской системы противовоздушной обороны зафиксировали приближение вражеских самолетов. В Хиросиме и соседних городах была объявлена воздушная тревога. Но вскоре командование ПВО установило, что самолетов мало, а значит они, скорее всего, направлены для разведки. Чтобы сэкономить дефицитные горючее и боеприпасы, было решено против таких незначительных сил американской авиации не поднимать истребители и не задействовать зенитную артиллерию. А В-29 спокойно зашел на цель и сбросил бомбу...

Но вернемся к деньгам. Да, подъем истребителя или бомбардировщика в воздух - дело очень затратное. Специалисты подсчитали, что в зависимости от типа самолета и продолжительности полета, это может стоить от 3 до 5 млн руб. Да-да, только один час полета наших Су-27 или Су-35 составляет 40 000 долларов США (вот вам и 3 миллиона!). Что тут можно сказать? Надежная оборона страны и охрана ее границ не бывает бесплатной.

А вот американцам приходится раскошеливаться еще больше. Полет F-22 обходится уже в 60 000 долларов в час, а новейшего F-35 - 70 000 долларов! А что уж говорить о такой прожорливой "корове" как бомбардировщик-невидимка B-2? Его час в воздухе стоит аж 130 000 долларов.

А В-2 иногда находится в воздухе (если наведывается к нашим границам) по 15 часов! Вот и считайте, в какую трубу вылетают гигантские американские денежки только за то, чтобы подразнить россиян. А, между прочим, бомберы США повадились уже прилетать к нашим кордонам целыми "стаями".

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Такая опасная для России ситуация может длиться сколько угодно - самолетов у США и других стран НАТО хватает. И что же? Так и будем "выражать озабоченность" или же "указывать на опасность" таких авантюр? Хотя тут можно даже пошутить: мол, такая активность недругов помогает нашим воздушно-космическим силам быть в хорошей боевой форме, - ведь им приходится перехватывать не условного, а реального противника. Оно-то так.

Но не пора ли "сделать ответочку" - от бесконечных военно-дипломатических заявлений Кремля, МИДа и Минобороны перейти к аналогичному силовому давлению на тех, кто постоянно устраивает воздушные провокации? Конкретные предложения на сей счет уже не раз звучали их уст некоторых наших политиков и военных - разместить, скажем, в Венесуэле, на Кубе или в Никарагуа по несколько наших стратегических бомбардировщиков и истребителей. Правительства этих стран не против. И пусть наши самолеты там регулярно наведываются к границам США. Зачем? Ответим зеркальным образом и так же лукаво: как американцы, - для защиты суверенитета стран-союзников и демократии в них от американской угрозы...