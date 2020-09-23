Беременную Наталью Подольскую затравили за откровенное фото

Наталья Подольская. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Подольская сейчас безмерно счастлива. 38-летняя супруга Владимира Преснякова находится на последнем месяце беременности и готовится к родам. Певица долго не афишировала свое интересное положение, а когда объявила о том, что она и муж скоро второй раз станут родителями, стала публиковать в блоге фото и видео себя в купальнике, а также более откровенные кадры. Однако совершенно неожиданно столкнулась с травлей со стороны поклонников.

Наталья Подольская в ноябре станет мамой второй раз. У певицы и ее супруга Владимира Преснякова родится второй сын. Сейчас артистка находится в благостном ожидании появления чуда. Чтобы запечатлеть самые сокровенные минуты беременности, Наташа приняла участие в пикантной фотосессии.

На одном из снимков она запечатлена сидящей на стуле с широко раздвинутыми ногами. Из одежды на звезде - черный топ и джинсы. Большой животик красавица выставила на всеобщее обозрение.

Пользователи осудили Подольскую за фото округлившегося живота. "Это таинство природы и божества!..", "Не мелькай... счастье любит тишину…", "Зачем?", "Это интимный момент, не надо живот выставлять", "А вот это вот кому надо?", - возмещается народ. В Сети уверены: Наталье не стоило выставлять свое тело на всеобщее обозрение в такой интимный период жизни.

Не осталась в стороне и скандальный блогер Лена Миро. "Безобразно это выглядит. Вполне естественно, что люди, глядя на это, выразили всеобщее фу. Что за привычка такая выставлять надутое пузо? Смотри, мол, случайный человек, я - в глубоком залете! Короче, состоявшаяся и успешная женщина - намекаю вам изо всех сил на это!", - написала обозревательница.

Наталья удивилась негативной критике от подписчиков и закрыла возможность комментирования, а затем вовсе удалила все комментарии под снимком. "Я редко возмущаюсь, но что ж за менталитет у нас?! Я надеюсь, на море беременным в купальнике можно находиться? Или вообще все нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи!", - раскричалась Подольская в ответ на травлю.

Отметим, вторая беременность у Подольской протекает хорошо. С сыном Артемием, по словам Пресняковых, было так же. "Может, с мальчиками так, потому что у меня тоже не было токсикоза", - пожимает плечами свекровь Елена Преснякова.

Сейчас все заняты выбором имени для будущего ребенка. Пока есть два варианта - Федор или Владимир. "Тема хочет Федю, но никто не хочет Вову. А я хочу. Несколько других имен есть на выбор. Но мне не хочется, например, Дорминдон, Никодим. Посоветовал им посмотреть в святцах - в чей день родится, оттуда и дадим", - рассуждает Владимир Пресняков-старший.