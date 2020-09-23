"Он тебя позорит всю жизнь": Наташа Королева получила новый удар

Продолжается скандал в семье Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко Фото: Евгения ГУСЕВА

Скандал в семье Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан, получил новое трагичное продолжение. Связано это с заявлением 47-летней певицы. Артистка после предательства мужа впервые озвучила то, что у нее сейчас на душе. И написала песню.

"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели!", - обратилась к поклонникам Наташа Королева.

Униженная Тарзаном звезда напомнила, что в японском языке слово кризис состоит из двух иероглифов. "Один переводится как «Разрушение», второй - «Шанс»! Разрушение дает нам новый шанс!", - резюмировала певица.

Однако вместо поддержки на Наташу неожиданно обрушился шквал критики. Кажется, такого удара артистка никак не ожидала.

"Ну вот, теперь понятно, к чему эта движуха с изменами. Реклама новой песни", "Все ради пиара, все сами придумали! Как пошло! Грязно! Ничего святого", "Наташа, он тебя позорит всю жизнь. Не пара, не пара, не пара..., "Это не кризис, это разврат, аморальный, постыдный!", "Они всегда в этом жили, какой кризис? Не поддерживайте эту пошлость и грязь!", "Было бы что спасать... Да и не о втором шансе речь. Ваш муж наделал в штаны, поняв, что его может ждать участь мужа Лолиты. Облил помоями любовницу. Лишь бы выкарабкаться самому. Это Ваше решение, с кем и как вы будете жить. Какие могут быть новые правила и структура ролей? Если только как в «Летучая мышь». Когда «полное подчинение с твоей стороны...». Вам с этим жить. Вам ловить на себе смешки", "Все можно простить, кроме предательства. Это не кризис, а предательство! Предавший однажды предаст вновь! И вы уверены что это единичный случай?!", "Самое страшное - привести в свой дом в супружескую постель!", "Более топорного пиара в жизни не видела. Особенно эти видеопосылы Тарзана, который двух слов связать не может", "Наташа, я уверена, что вы все проглотите спокойно... Смотреть на вашего взрослого мужа, у которого вместо головы ..., поверьте, совсем неприятно. Есть мужчины и женщины, которые не изменяли ни разу, но нет таких, которые изменили бы всего один раз. Вашему мужу ..., что воды напиться... Думаю, это для вас не секрет, профессия постыдная его обязывает. Закончил военное училище, а стать мужчиной так и не сумел. Единственным человеком, кому сейчас стыдно, является ваш сын. Это так", "Так это был спектакль перед премьерой песни! Браво! Актеры! Нет! Шуты!", "Ой, да ладно. Посмеялись над народом, бабки срубили и на моря. Кто еще эти передачи-то про вас смотрит?", - гневаются подписчики.

Напомним, в середине августа Наташа Королева обратилась в полицию, заявив, что из ее дома пропали драгоценности на сумму пять миллионов рублей. Артистка рассказала, что в краже подозревает двух женщин, которые в ее отсутствие приходили в гости к ее 50-летнему мужу Сергею Глушко. Позже выяснилось, что одна из дам оказалась любовницей Тарзана. 28-летняя Анастасия Шульженко утверждала, что была беременна от стриптизера. Через несколько дней после скандального признания девушки Глушко обратился к публике со своей исповедью. Он заявил, что действительно изменил жене, но отвечать будет только перед ней и Богом. А потом выступил еще с одним обращением, обвинив федеральные каналы в том, что они на всю страну раструбили о скандале.