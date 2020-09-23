После "Кинотавра" Резо Гигинеишвили слёг с коронавирусом

На кинофестивале Резо Гигинеишвили заразился коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эпидемия коронавируса на «Кинотавре» началась с болезни режиссёра и бойфренда Екатерины Варнавы, 28-летнего Александра Молочникова.

В Сочи Молочников прилетал всего на 4 часа, представил свой новый фильм «Скажи ей» со Светланой Ходченковой в главной роли, пообнимался в кафе с актрисой Анной Чиповской и другими киношниками и улетел в Москву.

А по прилёту режиссёр записал печальное видео для своего Инстаграм, мол, у него и его окружения обнаружили коронавирус, все ближайшие премьеры отменены. Понятное дело, что после таких вестей другие знаменитые гости «Кинотавра» тоже отправились сдавать анализы на ковид.

Тут-то и выяснилось, что коронавирусом заболел режиссёр Резо Гигинеишвили и член жюри кинофестиваля Нигина Сайфуллаева.

По словам заболевших, коронавирус у них протекает без тяжёлых симптомов, в лёгкой форме. Но, учитывая, что Молочников в день своего приезда пообщался со многими кинодеятелями и журналистами, число заражённых на «Кинотавре» может в ближайшие дни увеличиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звёздные парочки «Кинотавра»: Екатерина Варнава перестала скрывать свой роман с 28-летним Александром Молочниковым

А Анна Чиповская вышла в свет с женихом-актёром (подробности)