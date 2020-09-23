Сенсационный поворот в деле Ефремова: вскрылась неожиданная правда о жене погибшего Захарова

В деле Михаила Ефремова наметился неожиданный поворот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две недели Михаил Ефремов находится в московском СИЗО "Водник", где на днях его навестила пятая жена Софья Кругликова. Сейчас многодетной матери самой, как никому другому, нужна поддержка. Она осталась одна с тремя малолетними детьми на руках, Михаил Олегович осужден на восемь лет, впереди апелляция. Женщину успокаивает лишь то, что она надется на лучшее. И шансы, что все может измениться, действительно велики.

Сенсационный поворот случился в деле о смертельном ДТП Михаила Ефремова. Дело в том, что погибший курьер Серей Захаров находился в стадии развода с законной супругой Маргаритой.

Адвокат женщины заявлял, что она проживала с погибшим, отношения у супругов были ровные, речи о разводе не шло. Однако, в мировом суде Рязани нашлось заявление о расторжении брака четы Захаровых. Документ датирован 25 мая 2020 года за подписью Маргариты Захаровой.

"24 апреля 1993 года между мной и ответчиком Захаровым Сергеем Владимировичем зарегистрирован брак. С декабря 1994 года мы не проживаем совместно. В связи с тем, что в наших отношениях отсутствует чувство любви и взаимопонимания, совместная жизнь с ответчиком не сложилась и брачные отношения между нами прекращены с июня 2018 года, общее хозяйство не ведется, и у меня, и у ответчика в настоящее время отдельная личная жизнь. Примирение между мной и ответчиком, а также наша дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи не возможны, с чем ответчик согласен. Спора о разделе имущества являющегося совместной собственностью супругов, между мной и ответчиком нет. Несовершеннолетних детей не имеется. Ответчик с расторжением брака согласен... Прошу суд расторгнуть брак между мной и ответчиком Захаровым Сергеем Владимировичем", - приводит сайт mk.ru текст документа.

Конечно, с юридической точки зрения на момент ДТП Маргарита оставалась женой Захарова. Но, может быть, сама вдова понимала непрочность своей позиции. И поэтому потребовала с Ефремова в качестве компенсации всего 1 рубль.

Меж тем в настоящее время новый адвокат Ефремова подал апелляционную жалобу в Пресненский районный суд Москвы. Роман Филиппов заявил о давлении Эльмана Пашаева на актера, что является поводом для смягчения приговора. По мнению защитника, представлявший артиста в суде юрист не предоставил Михаилу Олеговичу должную защиту на процессе.

Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Давление на Ефремова ... со стороны защитника Пашаева Эльмана ... не допустимо и не соответствует «Кодексу профессиональной этики адвоката», что, в свою очередь, фактически, привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту", - приводит 5-tv.ru текст апелляционной жалобы.

Эти новости не могут не радовать жену Ефремова. "Софья - как жена декабриста. Она всеми фибрами души хочет помочь мужу. С каждым днем все увереннее в своих силах, появилась внутренняя убежденность. То глаза были потухшие, а сейчас горят. Она уверена, что удастся исправить положение дел", - поведал друг Кругликовой.

На днях она приезжала на свидание к актеру. "Михаил бодрячком, Софья потом призналась, мол, думала, что он там сник, но нет, все нормально, духом не упал", - цитирует мужчину "СтарХит". В окружении актера надеются, что с новым защитником Михаила Олеговича удастся переломить ситуацию.