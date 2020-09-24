"Даже смотреть неловко": Наташу Королеву разнесли за пошлое видео

Наташа Королева подверглась жесткой критике после того, как решила показать свой пышный бюст крупным планом. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Каждый по-своему переживает трудный период в жизни. Кто-то заливает горе вином, кто-то пытается отвлечься встречами с друзьями. Наташа Королева после грандиозного скандала с изменой мужа Сергея Глушко с головой ушла в творчество. 47-летняя певица показала в блоге очень горячий ролик. Правда, поклонники не поняли порыв кумира и разнесли ее за пошлое видео.

Наташа Королева подверглась жесткой критике после того, как решила показать свой пышный бюст крупным планом. Супруга Сергея Глушко может похвастаться аппетитными формами. Певица носит дерзкие мини и глубокое декольте. В опубликованном видео вокалистка предстала в красном платье в белый горошек. От ее алых губ и наклеенных ресниц не отвести глаз. Ну а уж декольте, которое демонстрирует звезда, и вовсе может свести с ума мужчин.

Однако подписчики Королевой решили иначе и накинулись на знаменитость. "Песня, может, и ничего, но неприятно видеть Наташу в таком пошлом видео. А главное, зачем?", "Наташа, что с тобой стало? Песня - отстой, да и внешний вид раньше был лучше", "Даже смотреть неловко", "Да... Наташка... Теперь Юля Королева, а вы все ниже и ниже", "Сплошной хайп, грязь. Все звезды выбирают сейчас одно направление - скандал, измена. Ради чего?", "Очень большой отпечаток на Наталью отложило время, проведенное с Тарзаном. Его интеллект сделал свое дело...", "Нет той Натальи, которую любил народ. Очень хотелось бы, чтоб Наташа это поняла", "Рядом с пошляком - пошлость", "Что-то с Наташей происходит", - пишут разгневанные фолловеры.

Вообще после измены мужа у певицы все идет не так. Не успела звезда оправиться от откровений красивой любовницы Тарзана, как приключилась новая напасть. Королева лишилась внушительной суммы денег. На 22 сентября у Наташи был запланирован сольный концерт в подмосковном Егорьевске. Зрителям обещали фееричное шоу со спецэффектами, живым звуком и интерактивом. Но на сцену Наташа так и не вышла.

Поклонники предположили, что артистка отменила концерт из-за невеселых событий, происходящих в ее семье. Впрочем, причина совершенно другая. "В связи с тем, что организатор нашего концерта не смогла оплатить звуковую и световую аппаратуру согласно райдеру, вынуждены отменить концерт",- цитирует Собеседник.Ru представителя вокалистки. Из-за отмены концерта знаменитость лишилась солидного гонорара. А до этого, напомним, бриллиантов.

Скандал в семье Наташи Королевой разгорелся в сентябре 2020 года после того, как она подала в полицию заявление о краже. Пока 47-летняя артистка была на отдыхе, из ее дома две знакомые, гостившие у Сергея Глушко, вынесли драгоценности звезды на сумму пять миллионов рублей. Потом стало известно о том, что одна из женщин беременна от Тарзана. Анастасия Шульженко в эфире шоу поделилась деталями интимной жизни с артистом и показала жаркое видео любовных утех с мужем Королевой. Женщина надеется, что Сергей будет с ней.