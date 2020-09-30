Уголовное дело по гибели группы Дятлова закрыли преждевременно

Уголовное дело по гибели туристов – ребус, который не смог разгадать ни один исследователь. Фото: ru.wikipedia.org

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных отыскали только в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова - неизвестно до сих пор.

Уголовное дело по гибели туристов – ребус, который не смог разгадать ни один исследователь. Оно вроде как специально шито белыми нитками, чтобы никто не догадался об истинной причине смерти девяти молодых и здоровых ребят. Или же его вели ну очень халатные следователи, которые плевать хотели на многие процессуальные нюансы. В деле, например, нет постановлений о проведении судебно-медицинского исследования трупов. Исчезли результаты гистологии пяти погибших туристов. Непонятно, кто расследует трагедию: прокурор Ивделя Василий Темпалов или прокурор-криминалист из областной прокуратуры Лев Иванов? Почему-то в деле нет хорошей оперативной фотосъемки. Все фотографии – словно из любительского фотоальбома. И откуда взялся допрос от 6 февраля, если само следствие началось 26 февраля? И так далее.

Фото с камеры одного из туристов. Фото: ru.wikipedia.org

Чтобы понять особенности следственных действий 1959 года, нужно было сравнить дело дятловцев с прочими уголовными делами того периода. Это и было сделано в прошлом году во время официальной проверки, которую провели в прокуратуре Свердловской области по обращению «Комсомольской правды».

Три эксперта Уральского государственного юридического университета попытались ответить на следующие вопросы:

- Проведено ли следствие по уголовному делу по факту гибели туристов в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и правилами следственных действий на начало 1959 года?

- Допущены ли нарушения при расследовании, влекущие признание собранных по делу доказательств недопустимыми?

- Соответствует ли уровень расследования данного дела уровню расследования других дел этого же периода?

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Дело о гибели группы Игоря Дятлова возбуждено 26 февраля 1959 года и прекращено 28 мая 1959 года. Срок следствия - 3 месяца.

Были проведены: 5 осмотров места происшествия, составлены карта местности и зарисовки места стоянки туристов. Сделаны: фотосъемка места происшествия и обнаруженных трупов, 9 судебно-медицинских исследований, криминалистическая и физико-техническая экспертизы. Допрошено 49 свидетелей и эксперт.

Место гибели детловцев Фото: ru.wikipedia.org

ЧТО НАРУШЕНО

- Некоторые протоколы следственных действий не подписаны понятыми, присутствовавшими при проведении этих действий. Например, акт судебно-медицинского исследования трупа Слободина не подписан понятым Гордо С.В., акты по Колеватову, Золотареву, Тибо-Бриньолю Дубининой не подписаны экспертом-криминалистом Чуркиной.

- Многочисленные оговорки, поправки, подчистки протоколов допросов и иных следственных действий в протоколах не подтверждены подписями опрашиваемых.

- Вещественные доказательства подробно не описывались и не приобщались к делу особым постановлением. К тому же судьба вещдоков не определена в постановлении о прекращении дела.

- Срок следствия продлен до трех месяцев 30 апреля 1959 года, в то время как двухмесячный срок расследования истек 28 апреля 1959 года.

- В протоколах осмотра трупов под кедром не указаны время проведения осмотра и температура окружающего воздуха.

- Описание обстановки места происшествия непоследовательно, что «не способствует формированию правильного представления о месте проведения осмотра и того, что там произошло».

- В протоколе осмотра места под кедром описаны не все предметы и вещи, обнаруженные там.

- Протоколы допросов недостаточно детализированы.

- Акты судебно-медицинского исследования краткие, не информативные.

- Не было планирования предварительного следствия, не проверялись различные версии развития события.

Дело о гибели группы Игоря Дятлова возбуждено 26 февраля 1959 года и прекращено 28 мая 1959 года. Фото: ru.wikipedia.org

ОШИБКИ СЛЕДСТВИЯ В ДРУГИХ ДЕЛАХ

Для сравнения эксперты изучили иные уголовные дела 1958-1960 годов, чтобы понять — огрехи в деле дятловцев типичны для того периода или нет. Установили:

- В уголовном деле от 21 июля 1960 года по факту катастрофы вертолета МИ-4 в районе г. Ивдель нет подписей следователя и понятых под актом судебно-медицинского исследования. А вещдоки не приобщены к делу особым постановлением.

- В уголовном деле от 02 сентября 1960 года по факту смертельного травмирования троих человек на станции Ясашная акты судебно-медицинского исследования мало информативны и написаны от руки на тетрадных листах. А постановление о прекращении дела не подписано следователем и не утверждено прокурором.

- В довольно увесистом уголовном деле от 29 октября 1959 года по факту исчезновения гр-на Крутикова (два тома 236 и 117 листов) трое свидетелей допрошены после прекращения дела. А само постановление о прекращении спустя год было отменено возобновлением дела, но без санкции прокурора.

- В уголовном деле от 6 октября 1959 года по факту убийства гражданина Глинских нет постановления о продлении следствия, а акт судебно-медицинского исследования не подписан понятыми.

- В уголовном деле от 29 сентября 1958 года по факту злоупотребления бухгалтеров Ключевского лесозавода все следственные действия произведены за пределами сроков следствия, кроме допросов двух свидетелей. В одном из протоколов даже дату не стали указывать.

- 6 февраля 1958 года началось расследование по факту пожара в селе Кошай. Установили, что это был поджог. Но виновных искать не стали. Прекратили дело и все.

- В уголовном деле от 10 сентября 1958 года по факту смерти Любякина в поселке Буланаш постановление о прекращении производства вынесено за пределами срока расследования. Изъятое оружие не осмотрено, в качестве вещдока не приобщено, дальнейшая судьба его не решена. Судебно-медицинская экспертиза трупа проведена 30 апреля 1959 года, хотя следствие было завершено еще 31 декабря 1958 года. (От авторов: это ж сколько времени труп лежал в морге – 8 месяцев? Или экспертизу провели в сентябре, а оформили в конце апреля?)

ВЫВОД

Цитируем авторов экспертизы: «Следует отметить, что не были качественно отработаны все версии обстоятельств гибели группы туристов. Так, органами следствия была полностью отработана версия совершения убийства представителями народности манси, однако иные версии, в частности схода лавины, урагана в районе разбитого лагеря и др. фактически были проверены неполно. По результатам предварительного расследования установлено, что смерть туристов наступила в результате воздействия низкой температуры, а не в результате чьих-либо преступных действий. Однако все причины и обстоятельства произошедшего установлены не были. Решение о прекращении уголовного дела принято преждевременно».

ОТ АВТОРОВ

Следственная халатность, ошибки следователей сплошь и рядом случаются и в наше время. Примеров тому полно. Однако удивляет то, что если в других делах 50-х годов выявлено по одному-два нарушения, то в деле гибели туристов их слишком много. И это при том, что дело было на контроле в прокуратуры РСФСР и даже ЦК КПСС. Или там наверху столь же халатно смотрели на это дело, или был специально создан вот этот ребус, чтобы всех запутать?

МНЕНИЯ ЮРИСТОВ

Адвокат Антон Соколов:

«Странно, что в этой так называемой экспертизе отсутствуют данные о специалистах, подтверждающие их компетенцию в исследуемом вопросе – не приобщены дипломы о соответствующем образовании, сведения об их стаже работе, и, главное, о специализации – не выяснен вопрос, являются ли они специалистами именно в области уголовно-процессуального и уголовного права. К тому же этот документ нельзя назвать экспертизой, которая, как правило, назначается только в рамках уголовного дела. В нашем случае - это исследование и по закону эксперты не несут ответственности за достоверность выводов в рамках уголовного законодательства. Просто мнение трех специалистов об одном расследованном деле. Причем, по некоторым вопросам их мнение является достаточно спорным.

Так, например, двухмесячный срок предварительного расследования по факту смерти туристической группы Дятлова, истек 28.04.1959 года. Следствие на срок до трех месяцев продлено 30.04.1959 года, то есть фактически «задним числом», что является грубейшим нарушением, влекущим за собой признание собранных не в сроки расследования доказательств – недопустимыми. Но эксперты не придают этому значения».

Адвокат Ольга Десятова:

«Что значит недопустимые доказательства? Это доказательства, на которые нельзя ссылаться в уголовном деле. Но этот факт практически игнорируется экспертами. Хотя с другой стороны, они указывают, что дело недорасследованное. Не рассмотрены все версии и т.д. Сегодня мы можем сказать, что по факту, все те нарушения, о которых написано в экспертизе, могут служить основанием для отмены постановления о прекращении дела».

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