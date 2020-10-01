"Бесконечная любовь": Екатерина Климова и Гела Месхи светились от счастья рядом с маленькой дочкой

Екатерина Климова и Гела Месхи Фото: Евгения ГУСЕВА

Екатерина Климова и Гела Месхи отмечают 30 сентября очень важную дату. Ровно пять лет назад появилась их дочь Белла. Ради малышки бывшие супруги воссоединились на празднике и буквально светились от счастья рядом с малышкой.

Екатерина Климова и Гела Месхи по случаю первого юбилея дочки Беллы устроили пышный праздник с тортом и аниматорами. Актриса поделилась кадрами семейного торжества, на которых ее бывший муж все время улыбается.

Специально для дочки звезды арендовали уютный ресторан. Главным украшением вечера помимо самой именинницы стал многоярусный торт с фигуркой Рапунцель. Девочка осталась в полном восторге.

Фото: СОЦСЕТИ

За несколько часов до праздника Месхи опубликовал в блоге фотографию, показав, с кем он всегда счастлив. Снимок, на котором артист держит дочь на руках, нежно прижимаясь к ней щекой, растрогал публику до слез. Гела все самое важное наверняка сказал своей принцессе лично. Несмотря на развод, он продолжает принимать в воспитании дочки активное участие.

Порадовались за Екатерину, Гелу и Беллу и поклонники. "Какая принцесска", "Вы прекрасны", "Какая она у вас сладкая", "Это бесконечная любовь", "Папина принцесса, что за чудо!", "Расти на радость родителям", "Какие же вы светлые и теплые", - пишут фолловеры.

Фото: СОЦСЕТИ

Актриса поблагодарила подписчиков и призналась, что из-за пандемии не смогла позвать в ресторан пожилых родственников. "Спасибо огромное всем за поздравления! Мы с Беллой все посмотрели. Всем яркой осени! А мы на праздник, жалко конечно, что не все вместе, как обычно, и не потому, что не помещаемся в наше белое авто. Пришлось оставить самых старшеньких дома, такое уж время", - сообщила она.

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года. Актриса объяснила расставание с третьим мужем просто усталостью от брака.

"Постоянные разлуки, бесконечная гонка, постельные сцены на съемочной площадке, эмоциональное выгорание - все это явно не на пользу отношениям. И если возникает проблема, нет физической возможности сразу сесть и поговорить, не откладывая в долгий ящик. Встает выбор - аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если еще и сам мужчина - артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом - у меня дети, у них школа", - делилась 42-летняя звезда. Совсем недавно она рассказала, что гордится тем, каким отцом является ее третий супруг. "На карантине мы много общались, он отличный отец, очень помогает. И я поняла: в наших отношениях еще рано ставить точку", - призналась Климова.