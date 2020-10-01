«Она не сирота!»: «КП» узнала, кто будет воспитывать внучку Владимира Конкина

Внучка Владимира Конкина Алиса на похоронах мамы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Худенькая темноволосая девочка на похоронах матери, Софии Конкиной, не отходила от деда. Актер Владимир Конкин и сам едва держался, но, как мог, приободрял внучку.

- Все будет хорошо, Алиска, - твердил он внучке всю церемонию.

Алиса - это домашнее имя внучки Конкина. Так ее зовут самые близкие, а в свидетельстве о рождении она записана как Калиса. Это имя придумал отец девочки, адвокат Руслан Подгорный. В семье Конкиных ни имя, ни зять не прижилось.

Напомним, София Конкина развелась с единственным мужем в 2015 году. Тогда Алисе было всего шесть лет. С отцом девочка общалась редко, да и алименты он платил через раз. А в последние годы и вовсе забыл про дочку. В последний раз он видел ее около года назад. Да и на похороны пусть и бывшей, но все-таки жены, Руслан не пришел.

Владимир Конкин с дочерью Софией. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Он в бегах. Все это знают, - шептались родственники Конкина на похоронах.

От кого прячется бывший зять киношного Шарапова, останется только догадываться. Но точно не от полиции. Несмотря на то что в 2017 его судили за драку в ресторане и попытку дачи взятки, сейчас претензий у правоохранительных органов к нему нет.

- У него проблемы с криминальными авторитетами. Он что-то им наобещал и сейчас прячется, - выдвинул свою версию друг семьи Конкиных, который просил не указывать его имя.

О бывшем зяте сам Конкин и слышать не хочет. Он опасается, что мужчина попробует забрать внучку. На это у Руслана, есть все основания: родительских прав он не лишен.

Но пока в органы опеки Руслан Подгорный не обращался. Но кто же будет воспитывать внучку Конкина, которая как две капли воды похожа на любимую дочь артиста?

Семейную тайну «Комсомолке» открыла подруга Конкина, но на условиях полной анонимности.

- Они не хотят это афишировать, очень скромные. Но я считаю, что люди должны знать, что Алиса не сирота. Ее будет воспитывать один из братьев-близнецов ее матери — Святослав. Он это решение принял еще до похорон. Жена полностью его поддерживает, и Алиса счастлива с ними. Тем более что у них есть своя дочка, и девочки почти ровесницы. Им хорошо вместе.

Эту информации «Комсомолке» подтвердили и в органах опеки. Святослав Конкин действительно подал документы на оформление опеки над племянницей. Свое решение чиновники примут уже в ближайшее время.

Супруга Святослава Конкина (на фото слева от Владимира Конкина) позаботится об Алисе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, 32-летняя София Конкина умерла 23 сентября после похода в бассейн на Красной Пресне. В крови молодой женщины нашли алкоголь и наркотики. Владимир Конкин считает, что дочку мог отравить ее новый жених, Михаил. А внучка актера боится мужчину, с которым ее мама прожила три последних месяца.

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