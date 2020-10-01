"До конца жизни не прощу": отец Жанны Фриске опять набросился на Дмитрия Шепелева

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Отец Жанны Фриске спустя несколько дней после откровений Леры Кудрявцевой о Дмитрие Шепелеве решил, что ему тоже есть что сказать. Владимир Борисович заявил, что знает страшную тайну несостоявшегося зятя. Он в очередной раз разразился гневной отповедью в адрес телеведущего.

Отец Жанны Фриске опять набросился на Дмитрия Шепелева. Папа покойной певицы подтвердил слова Леры Кудрявцевой о том, что у телеведущего есть тайна, но пока раскрывать ее не хочет. "Дело в том, что с этой тайной связаны еще кое-какие люди, поэтому об этом пока не надо говорить. Если надо будет, Лера сама расскажет. Хотя все равно со временем все выйдет наружу, и все все узнают!", - заявил мужчина.

Он также раскрыл подробности личной жизни телеведущего с его дочерью. "Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее разными словами. Говорил ей: «Ты страшная, никому не будешь нужна!». Если моя дочь у него что-то просила, он это делал, но с большой неохотой и сарказмом", - вздыхает Владимир Борисович.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске в 2012 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам безутешного отца, Дмитрий спрашивал у всех: "Сможет ли Жанна вернуться в свою прежнюю форму, стать такой же красивой, как до болезни?". "Когда врач ему ответила «нет», он вообще перестал в комнату к Жанне заходить. Приезжал к нам только ради того, чтобы с ребенком увидеться", - цитирует мужчину Собеседник.Ru.

Фриске также разоткровенничался о том, что сама Жанна уже не хотела видеть Шепелева. "Так как уже поняла на тот момент, что это очень жестокий человек. Оказывается, он ее оскорблял еще в Америке и Риге, куда он с ней ездил. Об этом знали друзья Жанны - та же Лера Кудрявцева, Ольга Орлова, подруга Ксюша, Влад Лисовец. Они говорили об этом моей жене Ольге - маме Жанны, а от меня скрывали. Так как понимали: если я узнаю, могу с Шепелевым что-то сделать прямо на месте! До конца своей жизни его не прощу!", - гневается Владимир Борисович.

Напомним,Лера Кудрявцева никогда не скрывала своей антипатии к Дмитрию Шепелеву. Чего только стоит грандиозный скандал, который разразился год назад. Тогда в соцсетях блондинка пригрозила возлюбленному Жанны Фриске разоблачением. А на днях в беседе с Ксенией Собчак звезда и вовсе не сдержалась, сообщив о своей ненависти к коллеге. "Все знают одну сторону, а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого", - призналась она в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".