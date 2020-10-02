Неизлечимо больная Ирина Слуцкая сидит на гормонах

Ирина Слуцкая неизлечимо больна Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ирина Слуцкая не только счастливая жена, но и многодетная мама. Знаменитая спортсменка проводит мастер-классы по фигурному катанию и руководит собственной студией. И мало кто знает, что долгие годы она борется с неизлечимой болезнью.

Ирина Слуцкая не раз рассказывала о том, что неизлечимо больна. Однако в недавнем интервью шокировала общественность признанием о том, что испытывает дикие боли и вынуждена сидеть на гормонах.

Диагноз - системное ревматоидное заболевание - поставили Слуцкой еще в то время, когда она занималась профессиональным спортом. У Ирины стала болеть нога, причина была недомогания была неясна. В 2003 году врачи обнаружили у нее васкулит.

"Это заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами", - поделилась фигуристка в спецпроекте "Загугли звезду" Teleprogramma.pro.

Заболевание провоцирует легочные кровотечения и почечную недостаточность. Помимо васкулита спортсменка страдает еще и от астмы. Всю жизнь она вынуждена принимать гормоны. Эта терапия привела к прибавке веса и другим тяжелым последствиям.

Когда Ирина только узнала о диагнозе, то стала переживать, что никогда не сможет родить. "Я напрямую спросила врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор. Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, все обошлось, и малыш родился здоровым", - откровенничала мама троих детей.

Младшую дочь Киру она родила после 40 лет. Девочке еще нет и года. А вот старшему сыну уже 13. Он интересуется авиацией. Ну а средняя Варя обожает коньки. Девочка занимается фигурным катанием. У Артема фамилия Михеев, а у Варвары - Слуцкая. После 17 лет брака Ирина тайно развелась с первым мужем - учителем физкультуры Сергеем. 23 июня 2018 года она вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина. Свадьба состоялась в усадьбе предпринимателя во Владимирской области. Гостей молодожены не приглашали. У Алексея есть дети от первого брака - сын и дочь.