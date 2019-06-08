Беременная Слуцкая запретила Собчак трогать ее живот

По красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ, кажется, 7 июня прошел весь бомонд отечественного шоу-бизнеса. Посетила столь знаковое событие и призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

Ирина Слуцкая выбрала для церемонии темно-фиолетовое платье в пол с завышенной талией. Верх наряда расшит пайетками. Шифон подчеркивал все изгибы фигуры и округлившийся живот звезды.

Ксения Собчак в этот вечер была одной из ведущих премии и встречала гостей на красной дорожке. Увидев Слуцкую, светская львица решила выведать у нее правду о беременности. "Ходят слухи, что ты беременна, и красная дорожка нашей премии - это лучший способ подтвердить это. Да?", - спросила Ксения.

slutskayaofficial Ирина Слуцкая и ее красивое платье

Однако фигуристка, которая всегда тщательно скрывает свою личную жизнь, отказалась что-либо комментировать. Фигуристка лишь уклончиво ответила ,что сейчас не время для заявлений, пишет портал Teleprogramma.pro.

Также Ирина не разрешила Собчак потрогать ее живот. Согласно одной из примет, если женщина коснется живота беременной, то скоро и сама окажется в интересном положении.

О том что Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, стало известно в конце мая. Осведомленные источники утверждают, что фигуристка находится на шестом месяце.

Нынешний супруг знаменитости - бизнесмен Алексей Говырин. Совсем недавно Ирина Слуцкая тайно развелась со своим первым мужем - учителем физкультуры Сергеем Михеевым после 17 лет брака и снова вышла замуж. Слуцкая и Гавырин расписались 23 июня 2018 года. Свадьба состоялась в усадьбе предпринимателя во Владимирской области. Гостей молодожены не приглашали. У двукратной чемпионки мира уже есть двое детей от предыдущего брака - 11-летний Артем и 8-летняя Варвара.