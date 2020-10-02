Почему болеет Трамп, а чихает рубль: Две причины ослабления российской валюты

Несколько слов, написанные президентом США в Твиттере, могут влиять на многомиллиардные рынки Фото: REUTERS

В пятницу валютные качели снова поменяли направление движения. Рубль после недолгого укрепления стал дешеветь. Под конец торгов курс доллара превысил 78 рублей. И все это на фоне одной новости – болезни президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что подхватил коронавирус. Казалось бы, причем тут американский президент и российский рубль? Но связь все-таки есть.

СИЛА ТВИТТЕРА

Несколько слов, написанные президентом США в Твиттере, могут влиять на многомиллиардные рынки. Так было много раз. Вспомнить хотя бы апрель этого года. Тогда Трамп первым сообщил, что якобы договорился с Россией и Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти. И вот уже через несколько минут котировки «черного золота» летят вверх, а вместе с этим на финансовые рынки возвращается эйфория.

Сейчас все наоборот. С личностью президента США большинство спекулянтов связывают непрерывный рост на финансовых рынках. Если он проиграет грядущие выбор, «пузырь» может лопнуть. Его позиции в предвыборной гонке и так слабые, а коронавирус может подкосить их еще сильнее. Если болезнь будет протекать в тяжелой форме, то вряд ли Трамп сможет составить конкуренцию кандидату от демократов Джо Байдену.

СЛАБОСТЬ РЫНКОВ

Именно по этой причине сообщение о болезни Трампа рынки восприняли негативно. Инвесторы стали продавать ценные бумаги и перемещать деньги в «тихие» гавани - американский доллар и золото. А если штормит в Азии и США, то и в России штиль не прогнозируется.

- В пятницу на глобальных финансовых рынках вновь возобновилось бегство от риска. Оно было вызван как новостями о заболевании коронавирусом американского президента и его супруги, так и планами по очередному ужесточению ограничительных мер в странах Европы (в частности, в Испании и Франции), - говорит Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал». - Частично негатив на торговых площадках нивелируется новостями об одобрении палатой представителей Конгресса США пакета стимулов на 2,2 трлн долларов. Но пока данное событие остается в тени на фоне экономических рисков, связанных с ускорением темпов распространения пандемии.

Казалось бы, причем тут американский президент и российский рубль? Фото: Twitter.com

РЕАКЦИЯ РУБЛЯ

Нефть в пятницу упала на 3% и опустилась ниже $40 за баррель. Естественно, это отразилось и на нашей валюте. И хотя связь со стоимостью «черного золота» уже не такая сильная, как раньше, курс российского рубля устоять не смог.

- Что любопытно, так это реакция рубля: резкий обвал. Ни одна из валют развивающихся стран так резко не реагирует на болезнь Трампа. Ну что ж, рубль и Трамп – братья навек, - констатирует Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».

Правда, в конце дня появились сообщения, что болезнь у президента США протекает в легкой форме. Жизни и здоровью ничего не угрожает. А значит, от коронавирус может даже прибавить Трампу голосов избирателей.

- Я не сторонник теории заговоров, но не использовать ковид в предвыборной гонке было бы глупо. Думаю, довольно скоро услышим хорошие новости. И на мировой экономике данное происшествие никак не отразится. Более того, сердобольные американские бабушки еще начнут его жалеть. Глядишь, и голосов прибавится, - допускает Евгений Коган.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Эксперты считают, что резких движений валютного курса не будет. Внешние факторы сбалансированы с внутренними. Да, мы все еще боимся очередных санкций Запада и падения цен на нефть из-за второй волны коронавируса. Но на спрос и предложение будут влиять еще и внутренние факторы.

Во-первых, при снижении стоимости нефти Минфин будет продавать на бирже валюту из Фонда национального благосостояния (для этого нужно, чтобы цена была ниже $42 за баррель). Во-вторых, до конца года Центробанк будет продавать на бирже валюту в рамках сделки по Сбербанку. В рублях это примерно 3 миллиарда каждый день. От резкого обвала это не спасет, но сгладить колебания может.

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