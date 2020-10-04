Последние новости о матче Спартак - Зенит 3 октября 2020: в защите у питерцев оторопь, москвичи шутят про ЦСКА

"Спартак" сыграл вничью 1:1 с "Зенитом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 3 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" прошел центральный матч 10 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Спартак" у себя дома принимал питерский "Зенит". Перед этой игрой у команд было равное число очков - по 20 баллов. И тот, кто побеждал в матче, становился лидером турнирной таблицы до середины октября. Поскольку после этого тура в сезоне наступал перерыв в две недели.

В этой игре у "Спартака" неожиданно для многих не появился в составе форвард Александр Кокорин. Нападающий прям как раз перед игрой с "Зенитом" получил травму и не смог сыграть против бывшей команды.

В первом тайме поединка голов забито не было. А вот уже по истечении 90 минут яркого футбола все уходили довольными - матч завершился вничью 1:1. Таким образом, хоть "Зенит" и уходит лидером на перерыв в сезоне, но все же "Спартак" не отпустил питерцев вперед.

Этот поединок позволил сделать немало выводов. "Спартак" может давать бой чемпиону России, а у питерской команды - есть проблемы в обороне. Игроки "Зенита" просто оторопели, когда в конце игры пропустили разящий удар от Понсе.

Недовольны таким результатом многие. Главный тренер "Спартака" уверен, что его подопечные могли обыграть такой "Зенит". А вот автор гола в ворота "красно-белых" Александр Ерохин после игры тоже выразился в таком духе - могли дожимать соперников, но в итоге сами пропустили.

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что остался доволен действиями своих футболистов в матче с "Зенитом", отпустив шутку про московских армейцев. Но все-таки даже после такого матча отметил - ярче эмоции были только после победы в четвертьфинале Кубка России над столичным ЦСКА. А вот наставник "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о грядущем трансфере Вендела.

После матча у "Спартака" и "Зенита" по 21 очку после 10 игр в сезоне. Но по дополнительным показателям питерский клуб опережает москвичей, занимая первое место до 11 тура. Точные даты пока не известны - их назовут в ближайшее время. Следующий матч у "Зенита" дома с "Сочи", а у "Спартака" в середине октября будет матч с "Химками" на чужом поле.