У любовницы Тарзана черепно-мозговая травма: первая встреча стриптизера с подругой после скандала закончилась вызовом «Скорой»

Тарзан и Королева обвиняют любовницу стриптизера в краже, а она подает ответное заявление. Фото: Instagram.com

47-летняя певица Наташа Королева и 50-летний стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) играют идиллию после публичной измены. Супруги сообщили, что «одноразовая» измена Тарзана с 28-летней Анастасией Шульженко никак не отразилась на их счастливой семейной жизни.

Сегодня вечером в программе «Прямой эфир» докажут обратное – отношения Тарзана с актрисой телешоу Анастасией Шульженко были не случайно и не «одноразовой акцией»: их роман длится больше года.

В студии покажут видео, на котором Шульженко на днях пыталась поговорить с Глушко – она пришла в ресторан, где он выступал и подкараулила его у гримерки. Полуголый Тарзан отказался общаться с Настей, возникла перепалка, в результате которой женщина с грохотом упала на пол. «Он меня толкнул, я просто не ожидала…» - говорит Настя. Рядом с ней был ее охранник, который помог подняться. Вызвали «Скорую». Говорят, что речь идет о черепно-мозговой травме. Впрочем, в студии передачи Анастасия была бодра и местами агрессивна.

Анастасия предоставила доказательства длительных отношений с Глушко. Фото: Instagram.com

Адвокат Шульженко Вадим Лялин намерен подавать иск: «Где гарантия, что в очередную встречу не наступят более серьезные последствия? На сегодняшний день мы имеем признаки статьи 115 части 1 (умышленное причинение легкого вреда здоровья) – это минимум. Это уже уголовное преступление. Бить девочку - это уже перебор. На четверг назначены следственные действия по факту заявления Глушко и Порывай. Их дело скорее всего закончится ничем. А свое дело я доведу до суда, и господин Глушко будет отвечать по закону».

Напомним, что Королева и Глушко обвинили Анастасию в том, что после любовной встречи с Тарзаном она прихватила из его квартиры деньги и украшения певицы. Однако Шульженко утверждает – ничего не брала. Адвокат намерен доказать это во время следственного эксперимента. Одна из сестер Анастасии занимает должность госслужащего и так комментирует ЧП в семье: «Мы Настю не бросим. Будем подавать встречный иск. Ее хотят подставить».

Так как поступают постоянные угрозы, обещания облить кислотой - Анастасии наняли охрану.

28-летняя актриса утверждает, что ее роман с Тарзаном длился больше года и она надеялась выйти замуж за мужа Королевой. Видео, где Шульженко занимается сексом с мужем Наташи Королевой, Анастасия комментирует так: «Я за полтора года не сделала ни одной фотографии, не хотела его подставлять. То, что я сняла это видео для себя – назовите это моей бабской глупостью. Я хотела, чтобы это просто было у меня. И все, ничего более. Я не требую от него ни денег, ничего – мне не нужно ничего. Мы познакомились в феврале 2019 года на его выступлении, и с того момента все закрутилось… Так получилось что я поехала на его выступление. Чем Сережа понравился - белая копна волос, высокий, прям Тарзан. Во время выступления я думала: прям умру какой. После окончания шоу зашла к ним в гримерку, там уже был один Сережа, мы познакомились, сделали пару фотографий. В итоге поехали к нему, и вот так все получилось – одно прикосновение, другое, потом мы оказались на их постели с Наташей. Причем потом уже осознала, что это их супружеское ложе. После нашей первой встречи мы продолжили общаться, я забыла сережку у него дома, написала об этом. Просил высылать ему разные фотографии, я ему отправляла».

Во время эфира прозвучат несколько аудиопосланий от Тарзана, показана его переписка – везде он просит встреч с любовницей: «Хочу, могу сегодня заехать в гости».

Также публике представят аудиозапись последнего разговора Тарзана с Настей – он позвонил, когда редактора одной из программ сообщили о том, что на ТВ хотят продать компромат на него.

Тарзан: «Дошла до меня информация, что две девушки ходят по телекомпаниям с каким-то видеоматериалом, с информацией, снятым на квартире у меня. Я не хочу тебя обидеть, просто у меня не выходит из головы, кто-то хочет сделать большую каку мне».

Настя: «У нас же с тобой личная история».

Тарзан: «Все-все-все. Не буду тебя больше отвлекать, я с тобой с удовольствием увижусь в следующий раз».

Эта длинная история может закончиться весьма печально для Шульженко – обвинения в краже драгоценностей Королевой звучат настойчиво. Как ее адвокат докажет обратное – скоро узнаем.

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