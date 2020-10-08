Молодая жена Игоря Николаева показала округлившийся живот

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова принимают поздравления. Звездные супруги 8 октября отмечают важную дату - День рождения дочки Вероники. Появление малышки на свет артисты называют чудом и признаются, что теперь вся их жизнь сосредоточена вокруг наследницы.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе десять лет. В сентябре звездные супруги отмечали юбилей совместной жизни. И вот в октябре еще одна важная дата в жизни артистов. О ней рассказала молодая жена композитора.

Юлия опубликовала снимок, на котором просто светится от счастья. Она показала округлившийся живот в ожидании ребенка. Чтобы избежать неясностей, певица сразу уточнила: "На снимке я в ожидании Вероники. Это фото 2015 года!".

После чего трогательно обратилась к дочке. "Наша любимая златовласка, наша радость и счастье. С первым юбилеем тебя, с Днем рождения! Как быстро пролетело время, тебе уже пять лет. Совсем недавно ты жила у меня в животике, мы так радовались твоему рождению", - написала счастливая мамочка.

Она отметила, что теперь каждый день она и папа радуются ее успехам и умениям. "Какое это счастье, что ты у нас есть!", - добавила Проскурякова.

В свою очередь, Николаев записал на видео, как Вероника исполняет песню собственного сочинения. "Моя маленькая фантазерка, сочинительница песен и мелодий, доброе сердечко, наша с мамой Юлей любимая доченька", - написал гордый отец.

Напомним, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев встретились в 2008 году. После знакомства с композитором жизнь молодой певицы изменилась. Она отправилась с ним на гастроли по США, а в 2010-м стала его женой. Пять лет назад Юля подарила мужу очаровательную дочь Веронику. Николаев души не чает в ребенке и проводит с малышкой каждую свободную минуту. 60-летний Николаев поддерживает романтику и в отношениях с молодой женой. Он продолжает баловать ее подарками. Не так давно артист подарил 38-летней Юле роскошную гардеробную. Часто маэстро посвящает любимой супруге стихи. По словам супругов, они стали меньше скандалить и все проблемы решают мирно. "В начале отношений у нас действительно была притирка. Сейчас, ссорясь, мы никогда не уходим из дома. Не бьем посуду, а тем более друг друга. Если так случилось, что произошел конфликт, обязательно стараемся разговаривать, честно и открыто, слушать и слышать", - делилась Юлия в одном из интервью.