2019-05-22T16:46:27+03:00
Звезды

Проскурякова уезжала от Николаева и несколько дней игнорировала его звонки

Юлия Проскурякова рассказала о сложностях в браке
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе уже 13 летЮлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе уже 13 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова дали откровенное интервью. Артисты рассказали о взаимоотношениях, а также о сложных периодах в жизни.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе уже 13 лет. Большая разница в возрасте - 22 года - их совсем не смущает. А после того, как на свет появилась их дочь Вероника, артисты стали только счастливее.

Но мало кто знает, что на заре отношений у пары было не все гладко. Юля рассказала, что во время ссор она уезжала в съемную квартиру и по несколько дней игнорировала звонки. Однако сейчас девушка ведет себя иначе.

"В начале отношений у нас действительно была притирка... Сейчас, если случается конфликт, обязательно стараемся разговаривать, честно и открыто, слушать и слышать... Когда ты на максимальной громкости уходишь в претензии, получается просто ор друг на друга", - цитирует Проскурякову "СтарХит".

Николаев и сейчас не исключает возможности ухода жены из дома. "Теперь Юля может отправиться в другие апартаменты только в мирных целях - готовиться к экзаменам, чтобы никто не отвлекал", - заверил артист.

Юлия Проскурякова учится в ГИТИСе на режиссерском факультете, поэтому ей достаточно сложно все совмещать."Для нее все ново, она никогда таким не занималась и вдруг начала. В зрелом возрасте - приличное изменение жизни... Мы стараемся делить все поровну", - заверил Николаев.

Они вместе занимаются воспитанием дочки. "Ника у нас прекрасная девочка, коммуникабельная, с ней легко. Когда я на гастролях, Юля с ребенком. Потом меняемся", - добавил артист.

В свою очередь, Юля отметила, что Игорь - хороший отец. "Игорь никогда не говорил, что хочет сына, да и я тоже. Конечно, это Бог решает, но я мечтала о дочке, и здорово, что Господь услышал наши молитвы! С мальчиком тяжелее справиться. Нам бы Нику воспитать и дать правильное представление о жизни...", - заключила певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь Николаев: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В российском посольстве в Италии уточнили информацию о ДТП с туристическим автобусом
Ассоциация туроператоров России: Автобус в Италии перевернулся на опасном участке дороги
На Украине начали еще одно расследование в отношении Порошенко
Мосгорсуд оставил украинских моряков под стражей
Премьер-министры России и Вьетнама провели переговоры в Москве
Президент Абхазии внес в парламент закон о переносе выборов
Роспотребназор выдал детским лагерям 9 тысяч предписаний
Российские ракетные войска начали оснащать комплексами «Авангард»
Под санкции США может попасть еще одна китайская компания
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за отказ пустить инвалида в публичное место
Президент Республики Конго встретится с Путиным в Москве
Выборы в Верховную раду состоятся 21 июля по действующей избирательной системе
"Это запах горящих шин": Парубий призвал украинцев принюхаться
Украина приняла решение о выходе из нескольких соглашений СНГ
«Все родные соберемся»: Тину Канделаки спросили, будет ли она баллотироваться в президенты Грузии
Сирийские войска отразили три атаки террористов за утро
На Сахалине наладили выпуск мороженого