Проскурякова уезжала от Николаева и несколько дней игнорировала его звонки

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова дали откровенное интервью. Артисты рассказали о взаимоотношениях, а также о сложных периодах в жизни.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе уже 13 лет. Большая разница в возрасте - 22 года - их совсем не смущает. А после того, как на свет появилась их дочь Вероника, артисты стали только счастливее.

Но мало кто знает, что на заре отношений у пары было не все гладко. Юля рассказала, что во время ссор она уезжала в съемную квартиру и по несколько дней игнорировала звонки. Однако сейчас девушка ведет себя иначе.

"В начале отношений у нас действительно была притирка... Сейчас, если случается конфликт, обязательно стараемся разговаривать, честно и открыто, слушать и слышать... Когда ты на максимальной громкости уходишь в претензии, получается просто ор друг на друга", - цитирует Проскурякову "СтарХит".

Николаев и сейчас не исключает возможности ухода жены из дома. "Теперь Юля может отправиться в другие апартаменты только в мирных целях - готовиться к экзаменам, чтобы никто не отвлекал", - заверил артист.

Юлия Проскурякова учится в ГИТИСе на режиссерском факультете, поэтому ей достаточно сложно все совмещать."Для нее все ново, она никогда таким не занималась и вдруг начала. В зрелом возрасте - приличное изменение жизни... Мы стараемся делить все поровну", - заверил Николаев.

Они вместе занимаются воспитанием дочки. "Ника у нас прекрасная девочка, коммуникабельная, с ней легко. Когда я на гастролях, Юля с ребенком. Потом меняемся", - добавил артист.

В свою очередь, Юля отметила, что Игорь - хороший отец. "Игорь никогда не говорил, что хочет сына, да и я тоже. Конечно, это Бог решает, но я мечтала о дочке, и здорово, что Господь услышал наши молитвы! С мальчиком тяжелее справиться. Нам бы Нику воспитать и дать правильное представление о жизни...", - заключила певица.