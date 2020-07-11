Молодая жена в ответ на слухи о разводе показала счастливого Игоря Николаева в компании друзей

Юлия Проскурякова более десяти лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Артистка стала его третьей женой. Пара воспитывает дочь Веронику. При этом вот уже много лет Юлия слышит упреки в адрес своей внешности. То публике не нравится ее прическа, то наряды не те, то она похудела, то, напротив, поправилась. Артистка давно не обращает на это внимание. И назло хейтерам хорошеет с каждым днем. Помимо прочего злые языки то и дело разводят супругов. Недавние сплетни о возможном расставании знаменитостей вывели певицу из себя.

Молодая жена Игоря Николаева не на шутку встревожена и рассержена сплетнями о своем якобы грядущем разводе. Злые языки утверждали, что, мол, из-за чувств к молодому студенту, с которым Юлия Проскурякова познакомилась на учебе в ГИТИСе, произошло расставание звезды с супругом.

Певице пришлось даже опубликовать пост, в котором она сообщила о том, как ушлые светские хроникеры обзванивают всех ее друзей и знакомых, пытаясь выведать подробности личной жизни звездной пары и их планы на расставание. Она искренне не понимает, откуда берутся подобные сплетни.

uliaveronika Пусть этот пост все-таки будет позитивным

Возможно, репортерам показалось, что певица стала реже публиковать фото с мужем. Кроме того, слухи о том, что артистка больше не живет с Николаевым, подогрело отсутствие обручального кольца на ее руке. Но Юлия и до этого редко появлялась на публике с этим символом любви и верности.

"Не развожусь, учусь, живу и счастлива!", - заверила Прокурякова подписчиков. Впрочем, судя по всему, странные слухи о разводе настолько выбили красавицу из себя, что Юлия отредактировала свой пост. Теперь он выглядит так: "Пусть этот пост все-таки будет позитивным. Будьте счастливы, мои дорогие подписчики!".

uliaveronika Хорошая компания

А позже и вовсе разместила совместное фото с супругом. В кадре артистка позирует в компании счастливого композитора и друзей семьи. Все улыбаются и судя по всему отлично проводят время в ресторане.

Отметим, Юлия Проскурякова с Игорем Николаевым оберегают семейное счастье от лишнего внимания. Они всегда смотрят друг на друга с большой любовью и нежностью. Композитор не раз признавался, что гордится успехами избранницы. Недавно Юлия хвасталась победой в поэтическом конкурсе ГИТИСа, в котором она учится уже несколько лет. Для участия певица зачитала отрывок из "Божественной комедии". Она никак не ожидала, что займет первое место.