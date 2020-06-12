2020-06-12T00:06:56+03:00
Звезды

Молодая жена Игоря Николаева в обтягивающих лосинах и короткой майке сразила наповал

Юлия Проскурякова похвасталась аппетитными формами
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Проскурякова похвасталась аппетитными формамиЮлия Проскурякова похвасталась аппетитными формамиФото: Мила СТРИЖ
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Юлия Проскурякова более десяти лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Пара воспитывает дочь Веронику. Молодая жена композитора часто подвергается критике за лишние килограммы и странные наряды. Но только не в этот раз.

Юлия Проскурякова сразила наповал поклонников, когда появилась на публике в обтягивающих лосинах и короткой белой майке. Молодая супруга Игоря Николаева обнародовала редкие кадры с репетиции со своей танцевальной группой. Певица двигается под музыку и поет.

Поклонники звезды, внимательно наблюдающие за ее жизнью, знают, что их любимица предпочитает классические образы - платья и строгие костюмы. Вот почему этот модный лук взбудоражил фолловеров.

uliaveronikauliaveronika
Скучаю по репетициям...
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"Такой вас, Юлия, не видели", "Красотка, лучшая", "Огонь просто!", "Фигура - загляденье", "Юлек, классная!", "Как похудели сильно!", "Вы такая пластичная", "Юлечка! Вы прекрасны!", "Такая настоящая. Просто прелесть... Как приятно смотреть и восхищаться человеком", "Юля, правильно, надо быть самой собой, а не подражать кому либо. Ты лучшая, тебе же муж об этом поет, потому что любит тебя", "Отличное видео, Юлечка. Вы прекрасны", "Куколка наша", "Мне нравится, что естественная и не помешана на худобе, накачанных губах", - радуются россияне.

Напомним, Юлия Проскурякова на 22 года младше Игоря Николаева. Она стала его третьей женой. Музыкант и начинающая актриса счастливы в браке. Большая разница в возрасте их не смущает. Проскурякова предпочитает и в выборе нарядов, и в прическе отдавать предпочтение тому, что ей нравится самой. Она не гонится за модой, не изнуряет себя диетами и умеет радоваться мелочам. Более того, женщина не раз заявляла, что не намерена что-то менять в себе в угоду злопыхателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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