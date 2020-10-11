Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 11 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Рассказываем, что происходит на границе Армении и Азербайджана Фото: Александр КОЦ

Взрывы в Нагорном Карабахе после объявления перемирия не стихают, а напротив с каждым часом усиливаются. Каждая из сторон норовит нанести удары наиболее эффективно.

СООБЩЕНИЯ БАКУ

"Вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, 10-го октября начиная с 22.30 подвергают обстрелу из артиллерии город Тертер и Агдамского района", - сообщает официальный сайт Минобороны Азербайджана.

Ведомство утверждает, что Армения сосредоточила силы и предприняла попытку к наступлению по всему фронту.

Сайт азербайджанской армии продолжил публиковать кадры уничтожения беспилотниками армянской военной техники в Нагорном Карабахе.

"Уничтожено артиллерийское подразделение противника, умышленно нарушившее режим прекращения огня", - так подписывают свои ролики азербайджанские военные.

ГАДРУТ НЕ СДАЕТСЯ

"Сегодня во время борьбы с подрывными силами врага, проникшими в Гадрут, я еще раз убедился, что боевой дух наших мальчиков силен. Их мирные и трезвые глаза выражают уверенное настроение победы в борьбе с вражескими бандитами. Кстати, случайно встретил Арушана Бадасяна, одного из наших легендарных командиров Первой Арцахской войны, поспешившего в Арцах из США, едва узнав о войне", - пишет в своем блоге глава непризнанной Республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян.

Гадрут оказался для азербайджанских военных крепким орешком. Закрепиться в этом поселке им не удалось.

Вечером 10 октября Армения сообщила, что Баку наносит мощные удары по Степанакерту. Около 15 ракет упали на город, в котором не перестают выть сирены воздушной тревоги.

А ИСКАЛИ МИРА?

Напомним, что в минувшую пятницу президенту России Владимиру Путину удалось посадить глав МИД Азербайджана — Джейхуна Байрамова и Армении — Зограба Мнацаканяна за стол переговоров в Москве. Конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе договорились прекратить огонь с 12.00 10 октября. Но воспользоваться реальным шансом противоборствующие стороны не захотели, уже к вечеру выйдя на очередной виток эскалации конфликта.

Уже очевидно, что в этом конфликте в Закавказье будет появляться все больше новых заинтересованных сторон, мнение которых приходится учитывать

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