Ляйсан Утяшева честно рассказала о своем похудении

Ляйсан Утяшева всегда отличалась стройностью. Однако в последнее время звезда начала просто "таять" на глазах. Ей пришлось сесть на диету и много тренироваться. Ходили слухи, что 34-летняя супруга Павла Воли избавилась от 39 килограммов. Однако на днях красавица-гимнастка решила развеять все домыслы и честно рассказала о том, сколько она сейчас весит и на сколько килограммов похудела.

"Все приписывают мне то, чего нет на самом деле. В очередной раз хочу подчеркнуть - я всегда была такой, какая я сейчас. А именно 49-51 кг при росте 172 см!", - обратилась Ляйсан Утяшева к поклонникам.

Она заявила, что приходила в форму медленно. "За пять лет минус семь килограммов", - уточнила супруга Павла Воли.

Мама двоих детей худела поэтапно. Она отказалась от сахара, мучного, сладких соков, газировок, перекусов, снэков, консервантов и жаренного. "Пищевая привычка формируется в течение месяца. Тут важно поставить цель и к ней идти, не искать причин и не перекладывать ответственность на третьих лиц. Дождаться первых результатов и дорожить ими", - советует гимнастка.

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На втором этапе, по ее словам, важно удержать результат и добавить физические нагрузки. Утяшева появляется в спортзале несколько раз в неделю и не позволяет себе расслабляться даже на отдыхе. Она много бегает. "Ни одна диета не даст такого эффекта. Кроме того, улучшение кровообращения при занятии бегом поможет организму обновить клетки и кровеносные сосуды, которые отмирают от недостатка движения. Вы обязательно почувствуете прилив новых сил! ", - делилась секретом идеальной фигуры гимнастка.

Третий этап - самый сложный. "Нужно наладить эмоциональный фон, сон и не заедать стресс! Еда кормит наше тело, а не эмоции. Важно не сорваться", - поведала спортсменка.

Для наглядного примера она опубликовала в блоге несколько фотографий в разные годы. "Роды вносят свои коррективы и надо спокойно это принять. Природа берет свое. Но после надо попробовать дать себе второй шанс", - заявила Утяшева.

Ляйсан заявила, что сейчас, наконец-то, вернулась в свою лучшую форму. "После двоих детей, бесконечного кормления грудью и гормональных прыжков. Работа над собой, спорт каждый день, уважать себя и беречь свои результаты", - резюмировала она.