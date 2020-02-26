2020-02-26T01:36:38+03:00
Звезды

Ляйсан Утяшева экстремально похудела и перестала прятать истинное лицо

34-летняя супруга Павла Воли не побоялась показать несовершенство кожи
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой Ляйсан УтяшевойФото: предоставлено пресс-службой Ляйсан Утяшевой
Изменить размер текста:

Ляйсан Утяшева пошла на беспрецедентный шаг. 34-летняя супруга Павла Воли показала поклонникам свое лицо без макияжа и фильтров. Кроме того, она продемонстрировала свою фигуру после экстремального похудения.

Ляйсан Утяшева всегда отличалась стройностью. Однако в последнее время звезда начала просто "таять" на глазах. Ей пришлось сесть на жесткую диету и много тренироваться. В итоге она избавилась от 39 килограммов.

Утяшева призналась, что сбросить лишний вес ей помог отказ от сахаросодержащих продуктов и мучного. Девушка добавила в свой рацион гречку, дикий рис, овощи, а в первой половине дня начала питаться исключительно фруктами.

Фото: Instagram.com/liasanutiasheva/

Фото: Instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан появляется в спортзале несколько раз в неделю и не позволяет себе расслабляться даже на отдыхе. Она много бегает. "Ни одна диета не даст такого эффекта", - делилась секретом идеальной фигуры гимнастка. И, кажется, она не намерена останавливаться на достигнутом, решив экстремально похудеть еще несколько килограммов.

В настоящее время спортсменка находится в Париже. Она посетила на показ мод и доверила свое преображение профессионалам. Ведущая программы "Танцы" не побоялась показать свое истинное лицо.

liasanutiashevaliasanutiasheva
Впервые на показе Saint Laurent
2899 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Атмосферно... Дерзко... Смело... И это тот случай, когда видишь себя в каждом образе! Вдохновилась максимально! Без мейка, без фильтров! Все, как вы любите!", - отметила она, записав видео.

В кадре Утяшева сначала позировала в супер-мини на красной дорожке. А затем показала, как ее красили визажисты. В кадре она продемонстрировала кожу с веснушками, на лице звезды видны мимические морщины и мешки под глазами. Ляйсан выровняли тон кожи с помощью косметики. Волосы уложили в стильную прическу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Продолжение следует: Трамп продлил на год санкции против России из-за Украины
В США рассказали о сроках изготовления вакцины от коронавируса
В НАСА озвучили дату запуска грузового корабля Dragon к МКС
Начать с чистого листа: В Киеве рассказали о новой эре в отношениях с Россией
Зеленского не пригласили на Парад Победы в Москве
Новак: рост цен на бензин в России укладывается в динамику инфляции
Франция и Алжир сообщили о новых случаях заражения коронавирусом
Эксперт: "Качественное обследование гораздо эффективнее введения предельного возраста для управления автомобилем"
"Хлам на дорогах" остается одной из главных проблем безопасности дорожного движения в России
Мужчина пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
CША ввели санкции против 13 организаций и частных лиц из России, Китая, Ирака и Турции
Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли в американском чарте
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве
В Госдуму внесли законопроект об отгуле на диспансеризацию для работников от 40 лет
Лавров о толкавшихся в Грузии журналистках : «Вы больные, девочки»
В Италии от коронавируса погибли уже 10 человек