Ляйсан Утяшева экстремально похудела и перестала прятать истинное лицо

Ляйсан Утяшева пошла на беспрецедентный шаг. 34-летняя супруга Павла Воли показала поклонникам свое лицо без макияжа и фильтров. Кроме того, она продемонстрировала свою фигуру после экстремального похудения.

Ляйсан Утяшева всегда отличалась стройностью. Однако в последнее время звезда начала просто "таять" на глазах. Ей пришлось сесть на жесткую диету и много тренироваться. В итоге она избавилась от 39 килограммов.

Утяшева призналась, что сбросить лишний вес ей помог отказ от сахаросодержащих продуктов и мучного. Девушка добавила в свой рацион гречку, дикий рис, овощи, а в первой половине дня начала питаться исключительно фруктами.

Фото: Instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан появляется в спортзале несколько раз в неделю и не позволяет себе расслабляться даже на отдыхе. Она много бегает. "Ни одна диета не даст такого эффекта", - делилась секретом идеальной фигуры гимнастка. И, кажется, она не намерена останавливаться на достигнутом, решив экстремально похудеть еще несколько килограммов.

В настоящее время спортсменка находится в Париже. Она посетила на показ мод и доверила свое преображение профессионалам. Ведущая программы "Танцы" не побоялась показать свое истинное лицо.

liasanutiasheva Впервые на показе Saint Laurent

"Атмосферно... Дерзко... Смело... И это тот случай, когда видишь себя в каждом образе! Вдохновилась максимально! Без мейка, без фильтров! Все, как вы любите!", - отметила она, записав видео.

В кадре Утяшева сначала позировала в супер-мини на красной дорожке. А затем показала, как ее красили визажисты. В кадре она продемонстрировала кожу с веснушками, на лице звезды видны мимические морщины и мешки под глазами. Ляйсан выровняли тон кожи с помощью косметики. Волосы уложили в стильную прическу.