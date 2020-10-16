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Звезды

«Квартиру надо сжечь»: Сын Леонова предложил Павлу Прилучному избавиться от «гнезда» Агаты Муцениеце

Звезда сериала «Папины дочки» выступил со странным заявлением
Алина ЧЕРНОВА
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Актер Павел Прилучный ушел от жены ради Мирославы Карпович

Актер Павел Прилучный ушел от жены ради Мирославы Карпович

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Две недели назад «КП» первой сообщила, что Павел Прилучный переехал в новый дом с Мирославой Карпович. По словам друзей актёра, Карпович настояла на переезде, поскольку не хотела жить в доме, в котором Павел был счастлив с Агатой Муцениеце и их детьми.

- Он только что переехал в новый 4-ный дом с бассейном, но практически без мебели,-рассказывали kp.ru коллеги Прилучного. - Правда вряд ли он купил этот дом, поскольку

Прилучный весь в кредитах. Дом и машины - за все ещё надо гасить кредиты. Видимо, друзья пустили пожить в своём доме. Он, кстати, находится неподалёку от посёлка «Трувиль», где ранее Павел жил с семьей. Старый дом выставлен на торги. Когда они с Агатой покупали этот особняк, он стоил около 180 миллионов рублей. Дом по-прежнему находится в залоге, за него еще надо выплатить порядка 70 миллионов рублей.

Эту тему обсудили на шоу «Звезды сошлись». Внезапно сын Евгения Леонова Андрей, который снимался с Карпович в сериале «Папины дочки», мало того, что одобрил роман, который разбил крепкую семью, так ещё и предложил сжечь квартиру Агаты Муцениеце...Чем руководствовался актер, призывая Павла к таким безумным действиям в эфире федерального канала, сложно сказать...

- Появилась Мира Карпович, поэтому сейчас жизнь наладится у него. Всё продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь этот дом, как и квартиру,-заявил Леонов.

- Это статья 205.2 часть 2 УК - от 5 до 7 лет лишения свободы можно получить за подобные преступления. Но я думаю, что это чёрный юмор глупого человека, - говорит известный адвокат Юрий Шель. - И если кто-нибудь попытается хотя бы петарду взорвать в этом доме, Андрей Леонов сядет в колонию. Артистам многое сходит с рук. Но они публичные люди. И за эти глупые слова надо отвечать и таких людей надо привлекать к ответственности, поскольку какой-нибудь больной человек может выполнить призывы кумира.

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