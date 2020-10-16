Подробности смерти мужа блогерши Софии Стужук: сбежал из больницы и впал в кому

Дмитрий и София Сутуж Фото: Instagram.com

Стали известны шокирующие подробности смерти мужа скандальной блогерши Софии Стужук от коронавируса. Оказывается, фитнес-тренер Дмитрий Стужук страдал от проблем с сердечно-сосудистой системой, потому осложнение пошло на сердце. За сутки до смерти он впал в кому. Ранее мужчина сбежал из клиники, решив продолжать лечение в домашних условиях.

Дмитрий Стужук скончался в реанимации, не приходя в сознание. Здоровый на вид мужчина, который занимался спортом и воспитывал троих детей, заразился Covid-19 больше недели назад. Вместе с женой Софией Стужук и тремя детьми он отдыхал в Турции, когда почувствовал первые признаки болезни.

Фитнес-тренер буквально за сутки до смерти подробно рассказал о своем состоянии в блоге. Тогда беды ничто не предвещало. Напротив, казалось, что болезнь отступила.

"Я болею коронавирусом. Вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида и это все относительно. Пока сам не заболел. Covid-19 - болезнь тяжелая", - обратился Дмитрий к поклонникам.

После чего он раскрыл подробности. По словам мужчины, плохо ему стало на второй день в Турции. Он проснулся среди ночи от того, что у него отекла шея и было тяжело дышать.

"При этом немного побаливал живот. На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания, ну и плюс сон под кондиционером. После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случаи решил пройти тест на Covid. Он оказался положительным", - сообщал Стужук.

Он сделал компьютерную томографию, после чего ему назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Но мужчина категорически отказался и сбежал из больницы. "Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре. Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал", - жаловался блогер.

Он пообещал посвятить отдельный пост украинской медицине. Но не успел.

Блогер также подробно рассказал о том, какое лечение ему назначили. "Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 - это вполне позволительно для лечения дома). Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобнее и комфортнее находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат. Мое состояние стабильное", - таковы последние слова отца троих детей.

Через несколько часов он впал в кому, из которой уже не вышел. Пережил клиническую смерть. Врачи первый раз смогли его реанимировать, после чего произошел новый кризис, из которого Стужук не выбрался.