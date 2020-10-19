Трусы за две тысячи, костюмы – за десять: как богатеют Ксения Собчак, Анна Седокова и Павел Воля, торгуя одеждой

Ксюша в топике своего бренда за 2800 руб Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пандемия заставила знаменитостей задуматься о дополнительных источниках заработка. Отмена корпоративов, заказников, концертов ударила по карману звезд. Чаще всего звезды балуются открытием интернет-магазинов собственных брендов одежды. Таких много, но торговля идет бойко не у всех. Представляем пять самых обсуждаемых сейчас и востребованных брендов одежды, которые придумали и успешно развивают звезды.

Новичок Собчак

Ксения Собчак — новичок в этом бизнесе: всего месяц назад запустила интернет-магазин, в котором продают вещи ее бренда. А уже анонсирует выход второй коллекции. Звезда не ожидала, что торговля без массированной рекламы, просто после анонса в ее соцсетях пойдет так бойко: «У нас 280 заказов за час продаж». Если народ станет и дальше раскупать одежду от Собчак такими темпами, то прибыль может достигать нескольких миллионов рублей в месяц.

Собчак решилась на «тряпочный бизнес» на волне интереса к ее шоу на YouTube: «У проекта «Осторожно, Собчак!» появился свой мерч. Очень классного качества худи, майки и белье. Сама ручками все щупала и долго выбирала». Мерч – товары с логотипом, символикой бренда, фильма, проекта. В данном случае канала «Осторожно, Собчак!» на YouTube. Ксения зарабатывает, благодаря своему каналу, приличные деньги. По данным коммуникационного агентства Salo, заработок канала «Осторожно, Собчак!» за прошлый год составил 15,2 млн руб. Одна рекламная интеграция у Собчак может стоить и 500 тыс. руб. и 1 млн руб. – зависит от бренда, личных договоренностей и других факторов. Это цифры прошлого года – за 2020-й год доход канала по прогнозам экспертов вырастет. Так что изначально Собчак хотела поддержать успешный проект брендированной продукцией – Ксюша ведь стремиться сделать свой канал самым популярным в стране. Но неожиданно на старте продаж вещички с фирменными фразочками Собчак стали разлетаться как «жареные пирожки». Теперь Ксюша только успевает публиковать в stories инстаграма народ в футболках «Не, ну а как?»

Чтобы наладить массовое производство с такими ценами, нужен талант. Но Ксения же знает толк в бизнесе, особенно когда рядом грамотные консультанты.

Ценник:

Трусики «Осторожно!» - 2600 руб. Топ «У Меня Все Трушно» - 2800 руб. Худи «Не Даю Автографы» - 9600 руб.

Везунчик Седокова

Многодетная мать, певица Анна Седокова запустила свой бренд одежды La Story восемь лет назад. Яркая красивая одежда на все случаи жизни стоит недешево, но у Седоковой бывают неплохие скидки – так что можно сделать покупку по разумной цене. Бизнесом Анна занялась, чтобы не зависеть от непостоянной концертной жизни. И не прогадала – в пандемию она нарастила прибыльность бизнеса. Все освободившееся на карантине время певица отдавала развитию бизнеса. Анна сама руководит бизнесом, и эскизы одежды утверждает, и порой рисунки на одежду наносит – хорошо, что пока не кроит и не строчит сама. В начале лета, благодаря карантинной выручке от продажи одежды, Седокова купила вторую квартиру в Москве. «Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает квартиру! - подвела личные итоги карантина Анна. – Раньше меня поздравляли с выходом новой песни, сейчас с выходом нового костюма и рекордом продаж».

Анна Седокова в домашнем кружевном костюме за 12000 руб Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Весной Анна отказалась от сотрудничества с торговыми центрами, где были отделы одежды ее бренда, так как просчитала – покупатели вряд ли вернутся в прежних объемах к офлайн покупкам. Сделала ставку на онлайн продажи и не прогадала: не просто сохранила на карантине всю команду, а расширилась - набрала новых швей, конструкторов, расширила базу поставщиков и запустила производство на еще одной фабрике. Вот несколько выводов бизнесвумен Седоковой: «За время карантина мы удвоили прибыль и разработали четыре новых линейки. И это не чудо. Это управление, оптимизация, лояльные крутейшие покупатели, жажда выжить и, самое важное, команда». Как правило, к новому году продажи в онлайн магазинах растут – народ заказывает подарки. Поэтому есть надежда, что и ремонт в новой квартире Анна закончит быстро.

Ценник:

Купальник – 5000 руб. Спортивный костюм – 15000 руб. Пальто – 23000 руб.

Умный Воля

Комик Павел Воля и его жена гимнастка Ляйсан Утяшева пару лет назад запустили бизнес-проект. У них есть образовательная онлайн-платформа, где учат и сами звезды, и профильные специалисты. У Ляйсан тематика – здоровье, красота, семья. У Павла – юмор, эффективность, деньги. Кроме это, Воля за пару лет воплотил и продвинул в массы свой бренд одежды. Как известно, Павел окончил пединститут и получил диплом по специальности «учитель русского языка и литературы». Наверное, поэтому и одежду своего бренда Паша выпускает с портретами и цитатами поэтов. У спортивного костюма Маяковский на спине – фото поэта на сатине авторства А.М. Родченко 1924 года. А на брюках – принт со стихами Маяковского: «Для веселия планета наша малооборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней». Есть вещи с цитатами Гоголя, Булгакова, Есенина. Костюма "Пушкин" с цитатами из Евгения Онегина сейчас нет в наличии в интернет-магазине – расхватали.

Продукция пользуется спросом – в костюмах в стихах гламурные дамы посещают салоны красоты и кафе, а парни ездят за покупками, жарят шашлыки и ходят на свидания, надеясь произвести впечатление. Артист о доходах не распространяется, но, по оценкам экспертов, подобный успешный бизнес может приносить в месяц чистый доход в размере от полумиллиона рублей.

Ценник:

Спортивный костюм Маяковский – 10990 руб. Футболка Булгаков - 2490 руб. Носки VOLЯ Wear – 390 руб.

Черная Летучая

Телеведущая Елена Летучая обожает черный цвет. Найти ее фото не в черной одежде весьма непросто. Естественно, что коллекцию своего бренда одежды она создала в этом цвете. Лена выгуливает обновки на красных дорожках. Фишка коллекций Летучей в том, что они состоят из базовых вещей, которые легко комбинируются друг с другом. Лена объясняет: «Сочетая базовые вещи между собой, дополняя их различными аксессуарами и новинками сезона, вы сможете составить стильный и запоминающийся образ». В спортивной форме от Летучей тренируется дома Полина Гагарина, вещи из «Летучего магазина» есть в гардеробе Марины Ким, Зиверт, Марии Мироновой.

Ценник:

Велосипедки – 3500 руб. Платье – 7500 руб. Шелковая пижама – 13000 руб.

Звездный портной Жиркова

Модные наряды телеведущей Юлии Барановской, в которых она снимается или ведет мероприятия, часто сшиты в ателье ее подруги Инны Жирковой. У супруги футболиста Юрия Жиркова собственное производство по пошиву одежды - можно заказать наряд или купить готовый. В ателье Жирковой заказывают вещи Виктория Лопырева, Милана Тюльпанова, Мария Погребняк, Юлия Самедова, Надежда Ручка. Последнее время у Жирковой большой выбор не только нарядных платьев, но и деловой одежды для офиса. Иногда Инна уговаривает мужа попозировать в спортивных костюмах. Бизнес Жирковой, конечно, приносит ей доход гораздо меньший, чем заработки мужа. Но, благодаря ателье, Инна может радовать детей, мужа и себя достойными подарками.

Ценник:

Платье – 14000 руб. Жакет – 29000 руб.

P.S. В начале года приостановили выпуск одежды собственных брендов Гарик Харламов, Оксана Самойлова (жена рэпера Джигана) – они направили силы на развитие других направлений бизнеса.