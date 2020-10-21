"С ним что-то происходит": друзья потеряли измученного болезнью Андрея Губина

Андрей Губин (слева) с одним из почитателей своего таланта. Фото: Instagram.com

Андрей Губин, наделавший немало шума откровениями о своей болезни, пропал. 46-летний певец из-за плохого самочувствия давно не появляется на публике. Однако на днях его друзья забили тревогу. Артист не выходит на связь.

Андрей Губин последний раз появлялся на публике в июле 2020 года. Тогда он выступал на закрытом мероприятии в ночном клубе. Певец исполнял хит Леонида Агутина "На сиреневой луне" и выглядит отлично. Однако после этого артиста никто не видел.

Друзья и знакомые встревожены состоянием Андрея. Говорят, он перестал выходить из дома, не читает сообщения и не отвечает на звонки. Ранее Губин хоть и вел затворнический образ жизни, но иногда общался с близкими. Но не в этот раз. "С ним что-то происходит. Мы не можем узнать, как он вообще себя чувствует и нужна ли ему помощь. Двери никто не открывает, телефон недоступен. Он просто пропал", - сообщили в окружении звезды.

5-tv.ru удалось связаться со знакомой Губина, певицей Ульяной Каракоз. Однако девушка наотрез отказалась от комментариев.

В конце 90-х песни Андрея Губина "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Зима-холода" звучали из каждого радиоприемника. В клубах и на дискотеках под эти композиции взрывали танцпол любители тусовок. Однако невероятная популярность артиста сошла на нет в середине нулевых. Позже появились первые слухи о болезни кумира миллионов. Сообщалось, что у Губина проблемы с нервной системой. Музыкант начал испытывать сильные боли в левой стороне лица и прекратил выступления. Андрею диагностировали левостороннюю прозопалгию. Из-за этого мужчина испытывает страшные боли.