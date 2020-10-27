Что будет с нашими кошельками: чего опасаться россиянам после выборов в США

Казалось бы, как могут влиять на нас события, происходящие на другой стороне планеты? Но выборы в США – мероприятие особенное. Фото: Shutterstock

Казалось бы, как могут влиять на нас события, происходящие на другой стороне планеты? Но выборы в США – мероприятие особенное. Учитывая геополитическую позицию России, от того, кто будет сидеть в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, зависит многое. В том числе и благосостояние почти каждого россиянина.

БАЙДЕН – ПРОТИВ НЕФТИ

Наша экономика все еще сильно зависит от нефти. В последние полгода она довольно дорогая. Цена барреля колеблется в довольно узком диапазоне – от 40 до 45 долларов. Это некий компромисс, который удалось найти экспортерам и потребителям. Причем даже начало второй волны коронавируса не сильно повлияло на стоимость «черного золота». А вот выборы в США – могут.

Как считают многие аналитики, если у руля в Америке останется Трамп, то никаких кардинальных изменений не произойдет. А вот если к власти придет Джо Байден, то цена на нефть может упасть. Представитель демократов лояльнее, чем Трамп, относится к Ирану. И если санкции с него снимут, то на мировом рынке могут появиться дополнительные несколько миллионов баррелей в сутки. Кроме того, Байден давно выступает за «зеленую экономику». Поэтому он будет активно поддерживать возобновляемые источники энергии. Все это может снизить стоимость «черного золота». И… опустить курс рубля.

ГЕОПОЛИТИКА ОСЛАБЛЯЕТ РУБЛЬ

Стоимость нашей валюты сильно зависит как от цены на нефть, так и от геополитики. Ведь рубль – это производная от нашей экономики. Если на последнюю оказывают давление (например, с помощью санкций), то и валюта крепкой быть не может.

- Доминирующим фактором ослабления рубля последних месяцев служит геополитика и угроза санкций от западных партнеров. Это ослабило рубль примерно на 10%. Чтобы он укрепился, нужно исключить негативные факторы. Но маловероятно, что отношения с Западом потеплеют, - считает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

По мнению большинства экспертов, с фундаментальной точки зрения у российской валюты есть большой потенциал для укрепления. У нашей страны низкий госдолг, большие резервы, относительно небольшой дефицит бюджета и мы довольно неплохо справляемся с коронакризисом.

- Тем не менее, курс очень часто подвержен негативному влиянию все еще очень высокой зависимости от цен на сырьевые товары, а также различных геополитических событий. Если зависимость от первого можно продолжить сокращать, то вот геополитика остается с нами на протяжении многовековой истории. Кстати, доллар и евро также имеют тенденцию к ослаблению, а в случае американского доллара мы подошли вплотную к его управляемой «порче». Масштабный рост госдолга США в обозримом будущем станет поводом для глобальной переоценки американской валюты, - считает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

НА БИРЖАХ НАДУВАЮТ ПУЗЫРЬ

Здесь большинство аналитиков пока не видят никаких проблем. Вторая волна коронавируса вынуждает развитые страны и дальше поддерживать собственные экономики.

- Америка будет и дальше печатать деньги. Ей больше ничего не остается, - считает Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики и автор телеграм-канала bitkogan.

Дополнительные средства на финансовых рынках приведут к тому, что котировки ценных бумаг будут расти и дальше. Да, это будет раздувать и без того хорошо надутый мыльный пузырь на биржах. Но другого рецепта у регуляторов развитых стран нет. Остановить финансирование в тот момент, когда в экономике кризис и карантин, будет гораздо хуже. А если будут расти западные рынки, то и российские биржи подтянутся (хотя фактор санкций на них тоже может повлиять).

Учитывая геополитическую позицию России, от того, кто будет сидеть в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, зависит многое. Фото: REUTERS

НЕДВИЖИМОСТЬ ДОРОЖАЕТ

Сейчас цена на жилье растет опережающими инфляцию темпами. Это связано с тем, что ипотека стала более доступной. Плюс многие граждане решили снять деньги с банковских вкладов, не желая платить налоги по сбережениям, превышающим миллион рублей (закон вступит в силу с 2021 года).

И хотя квадратные метры на выборы в США почти не реагируют, но они реагируют на то, что происходит с ключевой ставкой Центробанка. А она зависит и от санкций, и от курса рубля. Поэтому, если Россия столкнется с масштабными торговыми ограничениями, то ЦБ придется поднимать ключевую ставку. Это повысит стоимость ипотеки в стране. И заморозит или обратит вспять рост цен на недвижимость.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Что делать с деньгами?

Конкретных прогнозов по курсам валют аналитики не дают. Ситуация слишком неопределенная. Покупать валюту сейчас бессмысленно. Потратить ее за рубежом смогут единицы. Но если у вас есть хорошие сбережения и все деньги лежат в рублях, часть заначки лучше перевести в доллары или евро. Так будет спокойнее.

На фондовый рынок мы вас идти не призываем. Риск того, что все рано или поздно рухнет, довольно большой. Тем не менее разместить часть сбережений в акциях или облигациях вполне можно. Особенно если сделать это через индивидуальный инвестиционный счет. По нему можно получить еще и налоговый вычет на вложенные средства.

Что касается недвижимости, то сейчас неплохой момент для входа. Особенно, если вы подпадаете под те или иные льготы. В этом случае можно взять кредит под низкий процент - 4 - 5% годовых. Вряд ли в ближайшем будущем ставки станут сильно меньше. А вот цены могут еще немного подрасти.

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