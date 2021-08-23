Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Только чур, давайте не будем при первых же более-менее схожих симптомах уподобляться Джею из культовой повести "Трое в лодке не считая cобаки". Тот, напомним, взялся как-то изучить медицинский справочник и неожиданно для себя пришел к выводу, что "единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка".

Диагноз ставит только врач. И только после череды анализов и исследований. Так что никаких самодиагнозов.

А теперь давайте выясним, что это собственно такое, психическое расстройство. В двух словах, это нарушение функций мозга, которое может быть вызвано как внешними, так и внутренними причинами. Часто эти причины взаимосвязаны. Причинами возникновения таких расстройств могут быть не только наследственные факторы, но и травмы головы, родовые травмы, отравление лекарствами и наркотиками, повреждения мозга инфекциями и даже такие неожиданные моменты, как, например, голодание, излучение, конфликты и прочее. Вот 11 самых распространенных психических расстройств в мире.

1. ФОБИЯ

Главным её признаком является страх по отношению к конкретным ситуациям или предметам, которые обычно сами по себе чрезмерного страха не вызывают, например, паук или высота.

Фобия (а проще говоря, страх) часто сопровождается потливостью, тахикардией, депрессией, а также с паническими атаками, потемнением в глазах, состоянием ужаса. Для выявления фобического расстройства часто используют тест на тревогу и фобии, так называемую "Шкалу Занга для самооценки тревоги". Читайте: Семь наших главных страхов.

Со страхом высоты справляемся в аэродинамической трубе -прозрачном цилиндре, внутри которого прогоняют воздух с помощью мощного вентилятора Фото: Екатерина СЕРЕДАВИНА

2. РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ

Речь идет о часто встречающихся расстройствах, в основе которых - неуравновешенность. Такие люди могут срывать свой гнев на окружающих, имеют проблемы с работой и в отношениях с людьми, у них часто отмечаются перемены настроения и тревога. При этом люди недостаточно критичны к своему поведению.

Развитие таких расстройств начинается в ранней молодости и длится на протяжении всей жизни. Такие больные часто отличаются высоким уровнем интеллекта. А причиной возникновения расстройства личности может быть не только генетика, но также неправильное воспитание или окружение. К этой категории относятся параноидное расстройство личности, аффективные расстройства, шизоидное нарушение личности, эмоционально неустойчивое расстройство личности, истерическое расстройство личности и так далее.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. АЛКОГОЛЬНАЯ И НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Может быть как следствием мгновенного воздействия (чаще это острая интоксикация), так и результатом длительного воздействия алкоголя. Алкоголик может допиться до психоза или слабоумия. То же касается и наркотической зависимости.

Нужно признать, что обе такие зависимости - заболевания хронические, и могут переходить только в стадию ремиссии. Поэтому и лечение должно быть длительным и разноплановым. Существуют препараты, которые снимают тягу к алкоголю, даже вызывают отвращение, но многим алкоголикам кажется, что если они вышли из запоя, значит, вылечились. Это неверно.

4. ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО

А проще говоря - нежелательные мысли и навязчивые действия. Такие люди часто бывают неуверены, заперли ли они двери, выключили свет, постоянно что-то проверяют, стучат по дереву, поддаются суевериям, боятся наступать на крышку канализационного люка. Часто встречаются преувеличенные страхи загрязниться от контакта с людьми или бытовыми предметами. Такие мысли (медики называют их обсессивными) вызывают тревогу, повторяются и начинают восприниматься как реальность.

Жизнь человека становится кошмаром. Можно привести пример, когда больной до обеда 60 раз мыл руки, чтобы не заразиться инфекцией, и все равно боялся. Другой больной не мог доехать до работы, потому что постоянно возвращался домой проверить, не включен ли газ.

5. СЛАБОУМИЕ

Под этим термином подразумевается снижение интеллекта по разным причинам. Течение болезни обычно постепенное, и крайне редко – внезапное. Характеризуется усталостью, слабостью, снижением работоспособности, рассеянностью, нарушениями памяти. Наиболее частые заболевания этой группы – болезни Альцгеймера, Пика, Паркинсона, Вильсона.

Лечение таких заболеваний мозга в настоящее время сталкивается с целым рядом осложнений. И в первую очередь не из-за того, что сложно лечить, а потому, что тяжело диагностировать. Читайте: Вероятность слабоумия и раннего старения зависит от вашей группы крови

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6. РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС И РАССТРОЙСТВО ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТИ

Эта группа расстройств является следствием трагических переживаний и резких перемен в жизни. Появляется ответная реакция на психическую травму, связанную с риском для жизни. Она может возникнуть после стихийного бедствия, потери близкого человека, тяжкого преступления, социального потрясения, например, теракта.

К больному снова и снова возвращаются воспоминания о пережитом событии, его преследует чувство тревоги, депрессия, нарушение сна, иногда появляются агрессивные наклонности или суицидальные мысли.

К этой же группе относятся явления, которым медики дали названия "вьетнамский", "афганский" или "стокгольмский" синдромы.Читайте: 10 причин стресса у жителей городов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7. НЕВРАСТЕНИЯ

Её часто путают с истерией, что является грубой ошибкой. Неврастения по сути - это астенический невроз, он возникает в результате истощения нервной системы при длительной психической или физической перегрузке. И в отличие от истерии, наблюдается чаще у мужчин, чем у женщин. Развивается при длительном физическом перенапряжении (когда много работы, недостаточный сон, отсутствие отдыха), частых стрессовых ситуациях, личных трагедиях, длительных конфликтах. Возникновению неврастении могут способствовать соматические заболевания и хронические интоксикации.

Неврастения сопровождается головной болью, ощущением слабости, усталости, напряжения, неуверенности, раздражительностью, нарушениями сна, головокружениями, расстройством пищеварения.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

8. ШИЗОФРЕНИЯ

Относится к разряду психозов. Болезнь затрагивает несколько составляющих психики: мыслительную, эмоциональную, поведенческую и всю совокупность психических функций. Встречаются разные формы шизофрении (кататоническая, простая, параноидная). Соответственно, и симптомы могут разниться, тем не менее, самые частые - это галлюцинации, негативизм, замкнутость, апатия. Читайте: Ученые насчитали восемь видов шизофрении

При этом шизофрения хоть и имеет некоторую наследственную взаимосвязь, назвать ее сугубо генетическим заболеванием нельзя. Иногда у совершенно здоровых родителей без какого-либо психического семейного анамнеза рождаются дети, уже в подростковом возрасте заболевающие пубертатной шизофренией.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

9. БИПОЛЯРНОЕ РАССТРОЙСТВО

Болезнь также известна под названием маниакально-депрессивный психоз. Довольно распространенное заболевание с чередующимися депрессивными и маниакальными фазами. Этим заболеванием страдали некоторые известные актеры и певцы Читайте: Кэтрин Зета-Джонс вновь лечит биполярное расстройство

Распознать болезнь можно по сначала повышенному настроению, усиленной двигательной и речевой активности больного, люди этого типа много говорят, шутят, смеются, берутся за множество дел... А потом так же резко "сникают". Не могут сосредоточиться. И в итоге много их начинаний ничем не заканчиваются.

10. СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Наиболее частые сексуальные отклонения – эксгибиционизм, вуайеризм, фроттеризм, патологическая сексуальная агрессивность, трансвестизм, мазохизм, садизм, телефонное хулиганство с целью сексуального удовлетворения.

11. РАССТРОЙСТВА ПРИЕМА ПИЩИ

Заболевание частое встречающееся среди девушек, а сегодня уже и у парней в молодом возрасте. Разновидности этой болезни – анорексия и булимия. Читайте: 5 звезд, страдающих анорексией

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