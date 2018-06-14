«Мужество — это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью». Правила жизни Станислава Говорухина

СЕГОДНЯ 11:53 2018-06-14T11:53:49+03:00

14 июня 2018 года не стало режиссера Станислава Говорухина. Мы вспоминаем его цитаты из интервью разных лет

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- Массовый зритель год от года он становится глупее и менее образованным. И кино под него подстраивается, поэтому с каждым годом становится все хуже. В кино пришли люди, у которых с душой не в порядке, малообразованные, не читающие книг. Сегодняшнее кино я ненавижу. И свои фильмы делаю в пику.

- Что бы там ни говорили, я по-прежнему считаю, что кино - это страшное идеологическое оружие. Поэтому режиссер должен руководствоваться принципом врача - не навреди, не испорти вкус зрителю, не отними последние жизненные силы.

- Надо признать, что мы относимся к культуре по остаточному принципу, и это отношение надо изменить.

- Я знал Володю Высоцкого и мысленно я все эти годы после его ухода с ним советуюсь.

- Я глубоко верю, что зло - может, человек и сам этого не поймет - будет наказано. Ему в чем-то другом так крупно не повезет, что он пожалеет, что живет на свете.

Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

- Для меня в книгах, театре и кино очень важна гражданственность и ответственность за родину и за свое поколение.

- Все эти разговоры о том, что искусство не должно воспитывать - это чушь собачья, на мой взгляд! Именно искусство духовно воспитывает человека.

- Потом мне критики объяснят каждый на свой лад, что я там пытался сказать. Я, как на духу говорю, я просто хотел, чтобы это кино доставило удовольствие моему зрителю - такому же как я.

- Мужество — это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью.

- Главное, чтобы зритель не засекал по мобильнику время до конца сеанса.

- Родилось два поколения нечитающих зрителей. Это беда.

- Только враг, придя в гости, от отказывается угоститься чаем или кофе.

- Ну какой я мэтр! Я тебя умоляю. Я же не старый еще! Я работаю режиссером всего 47 лет.

Кадр из фильма "АССА", 1987 год.Фото: ТАСС

- Ошибок много было, и ни за что я не расплатился, к сожалению.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ

В 1958 Станислав Говорухин окончил геологический факультет, но, поработав по профессии, понял, что ошибся в ее выборе. Он пошел на телевидение, где работал журналистом, автором программ и режиссером Казанской телестудии. Спустя два года поступил на режиссерский во ВГИК.

Фильм по его сценарию «Пираты XX века» - чемпион советского проката (за год его посмотрели 100 миллионов зрителей).

Был кандидатом в президенты РФ в 2004 году, набрав 0,44% голосов.

«Крестным художественным отцом» режиссера стал Александр Шилов. Художник даже дал Говорухину этюдник, одобрив его первую картину.

Скончался 14 июня 2018 года в Москве.

Шесть лучших фильмов

Вертикаль (1967)

Место встречи изменить нельзя (1979)

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1981)

В поисках капитана Гранта (1985)

Десять негритят (1987)

Ворошиловский стрелок (1999)

ИНТЕРВЬЮ

Станислав Говорухин - «Комсомольской правде»: Я хотел просто смыться и вообще не говорить об этом юбилее!

- Алло, Станислав Сергеевич, здравствуйте. Это Саша Гамов из «Комсомолки».

- Приветствую, Саша.

- Я знаю, что вы всем отказали, и все плачут.

- Да, очень плачут (подробности)

Галина Говорухина, супруга классика: Я Славу люблю так, что мне и 50 лет с ним мало...

- Знаете, я думаю, это тоже все на небесах расписано. Господь Бог, если хочет наградить человека, он дает ему великую любовь. Это что-то свыше, такое какое-то чувство необыкновенное. Я говорю сейчас только за себя. Я не знаю про него ничего, не могу сказать вам. А вот меня Господь Бог наградил этим чувством любви необыкновенной. А потом он еще такой человек. Вот, например. Я как жена свидетельствую, у нас в доме такая атмосфера... – кошки, собаки, уютно. Ведь Слава же дома – это валенки, если холодно, халат. И с ним всегда интересно, не скучно (подробности)