2018-06-14T11:53:49+03:00
Общество

«Мужество — это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью». Правила жизни Станислава Говорухина

14 июня 2018 года не стало режиссера Станислава Говорухина. Мы вспоминаем его цитаты из интервью разных лет
Юлия МАЗУР
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Фото: Юрий Машков/ТАССФото: Юрий Машков/ТАСС
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- Массовый зритель год от года он становится глупее и менее образованным. И кино под него подстраивается, поэтому с каждым годом становится все хуже. В кино пришли люди, у которых с душой не в порядке, малообразованные, не читающие книг. Сегодняшнее кино я ненавижу. И свои фильмы делаю в пику.

- Что бы там ни говорили, я по-прежнему считаю, что кино - это страшное идеологическое оружие. Поэтому режиссер должен руководствоваться принципом врача - не навреди, не испорти вкус зрителю, не отними последние жизненные силы.

- Надо признать, что мы относимся к культуре по остаточному принципу, и это отношение надо изменить.

- Я знал Володю Высоцкого и мысленно я все эти годы после его ухода с ним советуюсь.

- Я глубоко верю, что зло - может, человек и сам этого не поймет - будет наказано. Ему в чем-то другом так крупно не повезет, что он пожалеет, что живет на свете.

Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

- Для меня в книгах, театре и кино очень важна гражданственность и ответственность за родину и за свое поколение.

- Все эти разговоры о том, что искусство не должно воспитывать - это чушь собачья, на мой взгляд! Именно искусство духовно воспитывает человека.

- Потом мне критики объяснят каждый на свой лад, что я там пытался сказать. Я, как на духу говорю, я просто хотел, чтобы это кино доставило удовольствие моему зрителю - такому же как я.

- Мужество — это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью.

- Главное, чтобы зритель не засекал по мобильнику время до конца сеанса.

- Родилось два поколения нечитающих зрителей. Это беда.

- Только враг, придя в гости, от отказывается угоститься чаем или кофе.

- Ну какой я мэтр! Я тебя умоляю. Я же не старый еще! Я работаю режиссером всего 47 лет.

Кадр из фильма "АССА", 1987 год. Фото: ТАСС

Кадр из фильма "АССА", 1987 год.Фото: ТАСС

- Ошибок много было, и ни за что я не расплатился, к сожалению.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ

В 1958 Станислав Говорухин окончил геологический факультет, но, поработав по профессии, понял, что ошибся в ее выборе. Он пошел на телевидение, где работал журналистом, автором программ и режиссером Казанской телестудии. Спустя два года поступил на режиссерский во ВГИК.

Фильм по его сценарию «Пираты XX века» - чемпион советского проката (за год его посмотрели 100 миллионов зрителей).

Был кандидатом в президенты РФ в 2004 году, набрав 0,44% голосов.

«Крестным художественным отцом» режиссера стал Александр Шилов. Художник даже дал Говорухину этюдник, одобрив его первую картину.

Скончался 14 июня 2018 года в Москве.

Шесть лучших фильмов

Вертикаль (1967)

Место встречи изменить нельзя (1979)

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1981)

В поисках капитана Гранта (1985)

Десять негритят (1987)

Ворошиловский стрелок (1999)

ИНТЕРВЬЮ

Станислав Говорухин - «Комсомольской правде»: Я хотел просто смыться и вообще не говорить об этом юбилее!

- Алло, Станислав Сергеевич, здравствуйте. Это Саша Гамов из «Комсомолки».

- Приветствую, Саша.

- Я знаю, что вы всем отказали, и все плачут.

- Да, очень плачут (подробности)

Галина Говорухина, супруга классика: Я Славу люблю так, что мне и 50 лет с ним мало...

- Знаете, я думаю, это тоже все на небесах расписано. Господь Бог, если хочет наградить человека, он дает ему великую любовь. Это что-то свыше, такое какое-то чувство необыкновенное. Я говорю сейчас только за себя. Я не знаю про него ничего, не могу сказать вам. А вот меня Господь Бог наградил этим чувством любви необыкновенной. А потом он еще такой человек. Вот, например. Я как жена свидетельствую, у нас в доме такая атмосфера... – кошки, собаки, уютно. Ведь Слава же дома – это валенки, если холодно, халат. И с ним всегда интересно, не скучно (подробности)

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