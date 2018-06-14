"Слава богу, что есть его фильмы, и мы будем их продолжать смотреть": Коллеги Станислава Говорухина прощаются с режиссером

СЕГОДНЯ 13:14 2018-06-14T13:30:21+03:00

С уходом Станислава Сергеевича ушла целая эпоха, которую уже не вернуть никогда

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Соболезнования семье и близким скончавшегося накануне российского актера, режиссера и политического деятеля Станислава Говорухина приходят от его коллег по творческому цеху. По признаниям режиссера Егора Кончаловского, с уходом Говорухина ушла целая эпоха, которую уже никогда не вернуть.

«Я с огромной теплотой относился к нему. Говорухин – это была огромная личность, невероятно целеустремленный человек, невероятный патриот. И замечательный художник, который останется своими фильмами в наших сердцах и в нашей памяти. Мы потеряли очень большого, хорошего человека. Очень жаль. Слава богу, что есть его фильмы, и мы будем их продолжать смотреть», - сказал режиссер в интервью радио "Комсомольская правда".

Невосполнимой потерей назвал кончину Станислава Говорухина кинорежиссер Юрий Кара. Со слов мастера, российский кинематограф, да и вся российская культура потеряла с его уходом настоящего лоцмана, который продвигал российское искусство по всему миру, будучи главой комитета Госдумы по культуре.

«Это огромная потеря и для нашей культуры, которую он возглавлял в качестве председателя Комитета по культуре Государственной Думы. Потому что он очень вдумчиво, мудро помогал и направлял все, что было у нас в стране. Был очень доброжелательным, замечательным человеком, всегда любого выслушивал, помогал. Конечно, нам будет очень не хватать его. К сожалению, такие люди уходят, это корневая основа нашей страны. Очень жаль», - сказал Юрий Кара.

«Грандиозной фигурой российского кинематографа» назвал Станислава Говорухина режиссер Юрий Грымов. По его признанию, он рос на его фильмах. И всегда старался перенять хоть малейшую частицу опыта великого русского актера и кинорежиссера.

«Говорухин – это один из ярких людей уходящей эпохи, великой эпохи кинематографа, когда кино было ближе к искусству, а не ближе к фастфуду. Поэтому это большая утрата. Человек с характером, это редкость сегодня, человек с позицией, большой художник. У него есть мне любимое кино «Вертикаль». Я считаю, что это грандиозное кино. Сам Говорухин – это большая грандиозная фигура российского кинематографа», - посетовал Грымов.

Станислав Говорухин скончался 14 июня в возрасте 82 лет в подмосковном санатории "Барвиха". Причиной смерти стало тяжелое и продолжительное заболевание.

Свои соболезнования родным скончавшегося российского кинорежиссера уже направил президент России Владимир Путин.

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