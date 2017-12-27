Жители поселка «Совхоза имени Ленина» не хотят отпускать своего директора Павла Грудинина в президенты

СЕГОДНЯ 01:51 2017-12-27T07:28:26+03:00

Наш корреспондент побывал в хозяйстве, которое возглавляет неожиданный кандидат в президенты от КПРФ [видео]

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Одной из самых обсуждаемых политических новостей недели стало выдвижение кандидатом в президенты от КПРФ директора подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Отправляемся в его хозяйство, чтобы узнать, как на эту новость отреагировали жители поселка.

Никто по ночам песни не горланит

…Въезжаешь на территорию поселка совхоза и словно в другой мир попадаешь. Не такой нервный, как в Москве, никто никуда не торопится. Как в санатории. Хотя неугомонная Москва-то вон она - по ту сторону МКАД. Даже припорошенный Ленин у совхозного Дома культуры здесь не в напряженной позе призывающий к великим свершениям, а словно тоже отдыхает, сидя на скамеечке. По очищенным от снега дорожкам детского Парка сказок гуляют мамаши с колясками. Сколько довелось поездить по стране, но такого и впрямь не видел: горки, аттракционы, сказочные герои, которых по периметру охраняют железные русские богатыри.

- А вы еще не были в нем? - удивляются они. - Вы летом приезжайте - тут очередь человек в 100 - 150 выстраивается: это москвичи специально приезжают, чтобы дети вдоволь наигрались. Бесплатно! Мы вообще-то сами бывшие жители столицы, продали квартиры и сюда переехали. Здесь много таких, вы погуляйте и поймете.

- К совхозу не имею отношения, просто здесь живу, - присоединяется житель поселка Павел Контарев. - В Москве снимал квартиру, а три года назад случайно заехал сюда. Уже отвык от того, что на детской площадке мужики соображают на троих. Никто по ночам песни не горланит.

На улицах поселка заработала новогодняя иллюминация.Фото: Андрей МИНАЕВ

«Он без охраны ходит»

Детсад-Диснейленд, храм, своя амбулатория (далеко не каждая частная клиника так роскошно выглядит, не говоря уж о районных больницах), трактор, возведенный на пьедестал, и иллюминация в виде клубники - той самой, которую выращивают в совхозе и в сезон заваливают ею Москву.

- А это что за космический корабль? - спрашиваю у тетушек, показывая на огромное волнообразное здание. - Торговый центр?

- Школа! А слева от нее еще один детсад! 1,7 миллиарда рублей, говорят, совхоз на них потратил!

- А вон в той многоэтажке и сам Грудинин живет! - продолжают тетушки. - Не в особняке. А на одном этаже с обычным трактористом. Без охраны гуляет тут по улицам, со всеми здоровается.

«Как понаедут москвичи, так и загадят»

А ведь еще недавно все было не так. Старожилы вспоминают догрудининские времена поселка с неприязнью - темные улицы, выбоины, обшарпанные дома, хулиганье…

- Я 42 года здесь проработала и скажу, что стало лучше, чем при СССР, - уверяет ветеран совхоза Нина Дмитриевна Губина. - Чем нас Грудинин купил? Дает нам, пенсионерам, овощи на всю зиму. Бес-плат-но! 3 мешка картошки, 2 мешка капусты, по мешку свеклы и морковки. К Новому году, 8 Марта, Дню Победы, Дню пожилого человека - по 4 тысячи рублей!

- Все стало меняться в 1995-м, когда его директором выбрали, - поддерживают Нину Дмитриевну соседи. - Ему как-то удалось привить всем культуру. Поставили красивые фонари, лавочки у домов. Их тут же поразбивали. А он опять ставит. Мы ему: Палниколаич, зачем? Опять же разобьют! А он: когда-нибудь станет стыдно и перестанут. И наутро везде уже новые плафоны и лавочки. Потом еще и еще. А потом и правда перестали.

Нас ведут к поселковому пруду, огороженному высоченным забором. За ним - беседки с местами для шашлыка, все те же мамочки. Но просто туда не войдешь: только по электронным «совхозным» пропускам.

- Сначала пруд был открыт для всех. Но москвичи полюбили здесь отдыхать. Как понаедут, так и загадят все вокруг.

«Капитализм с человеческим лицом»

Входим в совхозный Дом культуры - его совхоз отказался передавать на баланс муниципалитета, пообещав содержать на свои деньги. Глаза разбегаются от объявлений: как в старые добрые времена, детям предлагают позаниматься в кружках: карате, бадминтон, волейбол, регби. Все - за счет совхоза. В зале идет репетиция.

- Хотим выпустить спектакль «Маленький принц» по Сент-Экзюпери, - объясняет действо на сцене руководитель театрального коллектива совхоза Лариса Денисова. - Сама я не живу здесь, завидую местным. Они прямо избалованы. Еще при Советском Союзе эти стены видели первых звезд кино и театра, космонавтов. И эта традиция сохраняется. За 9 лет моей работы здесь кого мы только не видели.

- Бесплатно?

- Везде, что касается образования и культуры - слово «деньги» тут отсутствуют.

Фитнес - бесплатно

Сквозь метель несколько молодых парней и девушек куда-то идут со спортивными сумками.

- В совхозный фитнес-центр! - деловито сообщают они. - Мы, когда в Москве жили, по 30 тысяч за годовой абонемент отдавали. А переехали сюда - обалдели: бесплатно!

Мы пересказываем им, что пишут о Грудинине в интернете: и что у него лично 40% акций совхоза, и что он олигарх-латифундист…

- Ну да, человек он небедный, - соглашаются они. - Но не на нефти же сидит, а реально пашет.

В совхозном Доме культуры идет репетиция спектакля «Маленький принц» по Сент-Экзюпери.Фото: Андрей МИНАЕВ

КСТАТИ

«Вакансий нет уже 5 лет»

- А где тут выпить-закусить? За жизнь поговорить? - интересуемся еще у двух парней, возвращающихся с работы.

- Нигде, мы и сами против кабаков здесь, - неожиданно отвечают они. - А если что отпраздновать - вон торгово-развлекательный центр у МКАД.

Вокруг этого торгового центра ходит еще один устойчивый слух: мол, земля под ним совхозная. А Грудинин выгодно ее продал.

- Ну а что с ней делать-то? Там бугор был большой, непригодный для сельского хозяйства. Не будете же вы клубничку кушать, выращенную прямо у трассы?

- А правду говорят, что у вас тут диктатура? - наконец спрашиваю я.

- Правда, - смеются они. - Пахать здесь точно надо. Дисциплина строгая. Такая «диктатура»… Но желающих пожить при этой «диктатурке» - 15 человек на место! Плюс ссуды беспроцентные на жилье давали… А вы зайдите в администрацию.

Охранник на входе в совхозную контору, видимо, принимает нас за кандидатов на трудоустройство и с ходу пододвигает нам табличку «В настоящее время свободных вакансий нет».

- Может, летом будут?

- Может, - соглашается. - Только это объявление лежит здесь без движения уже лет пять. Постоянных вакансий и правда нет. И никто увольняться не хочет.

- А зарплаты какие?

- Тракторист 77 тысяч получает... Хотим, чтобы Палниколаич у нас остался - будем за Путина голосовать…

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