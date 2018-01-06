Собака — лучший друг президентов и политиков!

6 Янв. 2018 2017-12-29T08:48:08+03:00

Президент РФ Владимир Путин с собакой по кличке Юмэ породы акита-ину, подаренной в 2012 году губернатором префектуры Акита. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В наступивший год Собаки «Комсомолка» посмотрела, для кого из сильных мира сего это животное стало членом семьи

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Науке неизвестно, держит ли кто-то из ВИП-персон дома драконов, змей или обезьян, а вот собака, под знаком которой пройдет 2018-й - друг едва ли не каждого второго большого политика. Настоящий и бескорыстный, который не предаст…

СОБАКИ ПУТИНА

Президент любит четвероногих давно и искренне. Первой к лидеру страны принюхалась лабрадор Кони. Любознательное животное - подарок главы МЧС Сергея Шойгу. С 1999-го по 2000-й черную как смоль суку воспитывали в 179-м кинологическом спасательном центре. Дальнейшую сознательную жизнь госпожа Конни Полгрейв (так по паспорту) провела, гоняя белок и официальных лиц в Ново-Огарево и в Бочаровом ручье. Ну как гоняла — наевшись каши с мясом улыбалась всему живому (например, канцлеру Меркель) и махала хвостом. А один раз приехала на кремлевскую елку и в меру сил поздравила ребятню с наступающим.

Президент России Владимир Путин с лабрадором Кони в 2003 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов

В 2011-м мы помогли Японии справиться с аварией на атомной станции Фукусима. И светящийся от благодарности губернатор префектуры Акита Норихисом Сатакэ подарил главе России щенка акита-ину. Имя нежное — Юмэ, что значит Мечта. А характер стойкий, нордический. Даже рычала на акул пера, когда немного подросла. Причем Путин честно предупредил прессу, что Юмэ строга и к охране относится серьезно.

А минувшей осенью глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов привез на саммит в Сочи для Путина щенка алабая. Сказал, что очень верная порода — и кличка у него Верный.

Президент России Владимир Путин со щенком породы алабай по кличке Верный, подаренным ему на 65-летие президентом Туркменистана Г. Бердымухамедовым. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Поскольку Кони три года назад ушла в собачий рай, учить уму-разуму Верного, кроме японки Юмэ будет подаренная болгарским премьер-министром Бойко Борисовым каракачанская собака (болгарская овчарка) Баффи. Такой вот интернационал.

РОМИ ТИМЧЕНКО

Председатель Совета директоров Континентальной хоккейной Лиги прежде собачником не был. Такое признание он сделал много лет назад. Но подарок от президента нашей с вами страны — дочь той самой Конни Полгрейв - растопила сердце главы российско-китайского делового совета. По преданию, юную лабрадоршу Роми Геннадий Николаевич выбрал сам. Она ему понравилась с первого взгляда — шустрая, черная с белым пятнышком на груди. Семь месяцев Роми подрастала под надежным боком своей мамаши в резиденции президента. Ну, а потом, получив положенные прививки и выправив документы, вместе с новым хозяином отбыла в Швейцарию — на дворе стояли 2000-е в своем начале.

Летом 2014 года, попав под каток санкций, Тимченко из России в Европу выехать не смог. И признавался, что очень скучает по семье. И по Роми.

А осталась бы Роми на Рублевке — забот бы не знала...

ТАКСА РОГОЗИНА

У вице-премьера российского правительства жила-была овчарка Пончик. Беззаботная жизнь Пончика кончилась, когда вынырнула такса Николас. Этому испытателю новых методик выживания под водой всего восемь месяцев от роду — а он уже смело погружается в чуждую среду и наводит фурор на форумах защитников животных.

Рогозин, которого критиковали за то, что он засунул Николаса в колбу с водой, позже подошел к ученым, и сообщил им, что думает переместить подводника из лабораторных условий в домашние. И ведь засунул же не просто так, а демонстрируя успехи эксперимента по жидкостному дыханию!

Такса Николас, которую Дмитрий Рогозин решил взять себе. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС

Куратор оборонного комплекса в правительстве признался, что жена не в большом восторге от удвоения подвижного хвостатого состава. Но, поскольку Рогозин сам гуляет с одной собакой, он убедил супругу, что справится и с двумя.

«Вот закончится карантин, и я заберу таксу себе домой. Думаю, у меня эти два пса сдружатся»,- уверенно улыбался вице-премьер в телекамеры. Интересно, что думает по этому поводу Пончик...

ТАРЗАН КАДЫРОВА

Однажды у главы Чечни пропал кавказец. Бывает, скажете вы? Но Рамзан огорчился и предложил поискать Тарзана всей республикой. Предложил в Инстаграме — тогда еще соцсеть и не думала удалять аккаунт Кадырова. Руководитель южного субъекта РФ сообщил согражданам, что Тарзан не лаял по пустякам и никогда никому проблем не создавал. Но вот поди ж ты — сбежал из резиденции в Грозном. Рамзан даже вознаграждение посулил.

И — вот она — сила верно найденного слова в сети. Не прошло и суток, как чеченский лидер все на том же ресурсе выложил фото, где пьет чай с поисковиками, которые съездили в соседнюю Ингушетию и вернули кавказскую овчарку на историческую родину. Глаза у присутствующих были добрые и счастливые.

Рамзан Кадыров и пес Тарзан.

«Я хочу выразить благодарность всем моим подписчикам, которые искали Тарзана, - радовался Рамзан, - Всем, кто поддерживал меня в эти долгие часы поисков и переживал вместе со мной. Берегите братьев наших меньших!»

Да, с Тарзаном эксперимент по жидкостному дыханию вряд ли проведешь…

КОРГИ СОБЧАК

Кандидат в президенты страны Ксения Собчак (ее выдвинула партия «Гражданская инициатива») особой любовью к братьям нашим мЕньшим прежде не отличалась. Да и к бОльшим, в общем-то, тоже. Но, когда ей дарили животных, сдавать их таксидермистам не спешила.

Несколько лет назад, после того, как Ксения связала свою судьбу с актером Максимом Виторганом, одна из подруг теледивы привезла молодой чете собаку породы питбуль. Ксения Анатольевна поспешила выложить фото зубастого чуда в сеть. Поклонники звезды были в шоке.

- Привезли собаку домой. Решили назвать Ксюшенька. На меня похожа. Красавица! – подписала снимок экс-ведущая Дома-2. Самоиронию оценили не все.

Дальнейшая судьба Ксюшеньки неизвестна. Но, учитывая появление в семье сына Платона, можно предположить, что наследник вряд ли играет в ладушки или догонялки с псиной бойцовской породы. А вот с другим подарком наверняка станет общаться с удовольствием. Недавно в эфире НТВ в программе «Центральное телевидение» после исполнение композиции про грудь первого размера Собчак получила от ведущего Вадима Такменева в подарок щенка породы корги - вместе с поздравлением с наступающим годом Желтой Собаки.

Ксении Собчак подарили собаку в эфире НТВ.

Стоит отметить, что корги популярна у монарших особ Старого Света, в частности, в Британии.

ЗАПАДНЫЕ ПСЫ

Известные западные собачники — нынешние главы Франции, Финляндии, Чехии и бывший хозяин Белого дома.

Пес по клике Немо Эммануэля Макрона — собака без комплексов. Ну какие комплексы в приюте, где супруги Макроны и наткнулись на эту безмятежную помесь лабрадора и грифона? Минувшей осенью на совещании французского президента с министрами годовалый метис задрал ногу у исторического камина в Елисейском дворце. От Немо все онемели. Первым нашелся хозяин четвероного, объяснив министрам, что это их появление вызвало такую животную реакцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон с псом Немо и супругой.Фото: EAST NEWS

Милоша Земана радует ретривер Дарси. Вообще то собаку подарили его жене Иване, которая недолго думая дала псу имя героя книги Дженйн Остин «Гордость и предубеждение».

У финского президента Саули Нийнистре живет не тужит бостон-терьер Ленну. Он любит таскать в зубах игрушки и участвовать в фотосессиях.

Главное достоинство друга Барака Обамы - португальской водяной с роскошным именем Бо — гипоаллергенность, поскольку у дочери Малии аллергия на шерсть. Американский президент говорил, что хотел бы взять псину из приюта, самокритично пояснив, что там «такие же беспородные, как и я». И припомнил справедливое замечание одного из своих предшественников Гарри Трумэна «Если хотите завести друга в Вашингтоне, заведите собаку».

Барака Обама и Бо в Овальном кабинете.Фото: EAST NEWS

В Москве и Париже, Праге и Хельсинки с Бараком и Трумэном в этом плане наверняка согласятся.

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