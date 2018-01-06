Дневник трижды мамы: “Ритун эволюционировал из папуаса в ковбоя с Дикого Запада”

6 Янв. 2018 2018-01-06T17:01:14+03:00

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Читать Часть двадцать четвертую, Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление

***

В семье подрастает икона стиля – Маргарита Ивановна. Такая девочка разборчивая не по годам. Попробуй приучи ребёнка к утилитарности! Сдержанность и рационализм в домашних интерьерах Ритуну претит. Пару недель мне потребовалось, чтобы усвоить – одеваться этот ребёнок будет только по собственному выбору. Не надо ему мешать и подсказывать. Знай себе открывай ящики комодов и жди. И если у девочки настроение ходить в одном подгузнике – нарядным платьем её не соблазнить.

Пижама и варежки - кажется, то что надоФото: Анастасия АКСЯНОВА

Хотя был такой период где-то с месяц или два: выбирала Марго себе новое платье каждое утро. У зеркала крутилась, подпрыгивала от удовольствия. Потом как отрезало. Маргарин вошёл в режим «папуас обыкновенный, дикий, но симпатичный». Из одежды жаловала только игрушечную корзинку – в виде шляпки.

И вдруг, стоило курантам пробить 12 раз, Ритун эволюционировал из папуаса в ковбоя с Дикого Запада. Неделю уже надевает исключительно мальчуковые штаны с отворотами и клетчатые рубахи. Куда-то сразу вся страсть к стриптизу улетучилась.

Изобретает Маргарин и новые, универсальные, подходы. Взять, например, футболки. Носить их на туловище – прошлый век! Теперь надевать их следует исключительно снизу. Оригинальный силуэт, высокая степень сочетаемости, экономия.

Футболка - вместо штановФото: Анастасия АКСЯНОВА

Думаю, как начнёт дочка разговаривать, стану записывать к ней на консультации по личному стилю. Заработанное потрачу на психиатра для себя. Или пропью.

***

Характер, опять же, у Маргариты - огонь. С некоторых пор ей безраздельно принадлежит скипетр власти – пуль от телевизора. Довольно быстро перерос Ритун мультфильмы, предпочитая научно-популярные каналы. Сегодня, например, вся семья тридцать минут наслаждалась программой о роли гормонов в человеческом организме. Пробовали возражать робко. Переключать. Нарывались на гневную отповедь. Короче, понятия «дофамин», «серотонин», «кортизол» Маргарите ближе и понятнее, чем «Свинка Пэпа» и прочие «Тини лав».

Ждать милостей от природы – не в характере М. Ивановны. Взять их – её главная задача. В основном, путём экспроприации у братьев меньших. Меньших как по габаритам, так и по степени ненасытности. Апофеоз ритуновской наглости наблюдала я третьего дня. Отняла девочка печеньку у без того худосочного Ивашки. Далее - картина маслом. Ванечка орёт, сопли, слюни. Рядом стоит внушительный Маргарин, на пол головы выше. Жрёт изъятое. А лицо такое доброе-доброе! Бубнит что-то утешительное, гладит брата одной рукой по голове. Второй рукой не забывает вовремя откусывать печенье. Это нужно было видеть! Цинизм как он есть. Эталонный! Для палаты мер и весов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/634437" frameborder="0"></iframe> У Маргариты Аксяновой отменный аппетит.

Свое же Рита охраняет ревностно! Вчера за обедом – насытилась, казалось бы. Икнула, по животу себя похлопала удовлетворённо, да и вышла из-за стола степенно. Ванечка, углядев в сестриной тарелке несколько макаронин, ринулся к тарелке. Даром, что сам уже отобедал и от добавки решительным образом отказался. Уселся на стульчик и только хотел было употребить недоеденное, как Ритун на ходу из ковбоя переобулся во взбешённого индейца, подскочил к брату и воинственным криком сдёрнул несчастного со стула. Одним мощным рывком за шиворот. А дальше всё как обычно. Утешаю сына, увещеваю Маргариту, рассовывающую оставшиеся макароны по карманам.

***

Если вдруг маме случается облегчённо выдохнуть «Какой сегодня день чудесный! Спокойный!», так Маргаритушка тут как тут. Засиделась без гостей – извольте, маменька, вот вам кусок чёрного хлеба в левой ноздре. И жуткая истерика. Давайте-ка, родительница, вызывайте неотложку, пока я вам крошки эти не вдохнула куда не надо. А почему врачи такие: один пожилой, вторая – женщина?! Я не таких заказывала! Не смейте ко мне прикасаться, ироды! Мать, в милицию звони! Братья, предатели, игрушки свои понесли в качестве даров. Поди подкупить решили медиков, чтобы они меня увезли – хоть какая-то передышка домочадцам. Нет, я назло вам сейчас всё вместе с соплями вычихну прямо в лицо этому, седому. Н-на! То есть, тьфуй! Что?! Взял меня, гад, за рубль, за двадцать?! Мамуль, ну не расстраивайся, что ты какая-то малахольная. Давай лучше пойдём воду на пол лить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/634438" frameborder="0"></iframe> Рита любит воду.

***

Этот гибрид Дарта Вейдера и Шальной Императрицы живёт по принципу «Вы все родились, чтобы мне угождать и должны быть благодарны судьбе». Бездельничать маме нельзя ни секунды. Если вдруг по недоразумению, обе мамины руки не заняты домашними делами, так сразу Маргарита найдёт применение обеим конечностям. Левой рукой девочка заставит мать перебирать ей волосы. Будет закатывать глаза от удовольствия. Сеанс не менее 20 минут. Вторую руку Рита пристроит к разработке козявочного месторождения. Потому что самостоятельно козявки выковыривать – это выше её величества. Не для того она ещё в утробе эти славные пальчики отращивала. Они для того, чтобы дирижировать этим оркестром, под названием «окружающий мир». Смиритесь и получайте удовольствие.

Рита и очкиФото: Анастасия АКСЯНОВА

Продолжение следует.

Читать Часть двадцать четвертую, Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление