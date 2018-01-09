Участник финала 1972 года Алжан Жармухамедов: «Спросил жену: Лариса, что ты плачешь? 45 лет уже прошло!»

9 Янв. 2018 2018-01-09T21:39:09+03:00

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На сегодняшний день в живых осталось четверо участников того матча. Иван Едешко (родился в 1945 году) и Алжан Жармухамедов (1944) живут в Москве, Модестас Паулаускас (1945) - в Каунасе, Анатолий Поливода (1947) - на Украине. Один из них - Алжан Жармухамедов - в прямом эфире радио КП (97,2 ФМ) рассказал, с какими чувствами он смотрел фильм «Движение вверх».

- Что вспоминали, глядя на киноэкран?

- Долгое ожидание в раздевалке и потом в ленинской комнате в олимпийской деревне, пока окончательно огласили результат этот матча. Американцы же не приняли поражения, утверждали, что время к решающему броску истекло. И долгое время было непонятно, кто первый, кто второй.

Олимпийская команда СССР по баскетболу 1972 г. Сидят: (слева направо) Паулаускас, Коркия, Саканделидзе, Едешко, Сергей Белов. стоят: Жармухамедов, Вольнов, Поливода, Коваленко, Александр Белов, Дворный и Болошев. Фото Вячеслава Ун Да-сина / ТАСС

- Не спали всю ночь?

- Нас привезли только в шесть утра в олимпийскую деревню. Лично я тут же лег, сразу отключился. Но через 15 минут меня подбросило на кровати, как ударом тока - вы чемпионы!

- Как вам фильм?

- Я неоднократно его смотрел. Фильм художественный, его создатели имеют право на выдумку. Драматизм последних секунд в матче они передали. Поэтому мне лично фильм понравился. А супруга плакала. Говорит: «Знаешь, они вернули меня на 45 лет назад, в ту ночь, когда мы, жены, сидели, не знали результата. Звонили на телевидение, на радио, но нам так ничего и не сообщили».

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