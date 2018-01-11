Путин провел телефонный разговор из кабинета главреда "КП" с президентом Турции

11 Янв. 2018 2018-01-11T19:50:20+03:00

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прямо из кабинета главного редактора "Комсомолки".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже говорил о том, что 11 января политику предстоит совершить международный звонок.

Напомним, что сейчас Путин находится Голубом зале редакции "КП", где беседует с редакторами крупнейших изданий России. В самом начале встречи глава государства поздравил сотрудников СМИ с Днем печати. Между тем, одной из тем для обсуждения должно будет стать состояние современных газет и журналов. Также Путин ознакомится с работой издательского дома "Комсомольская правда".

Данный визит президента в редакцию "КП" стал уже четвертым. Ранее глава государства заходил в гости в 1999 году, в 2000-м и 2005-м.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ