Неля и Иосиф Кобзон: "Если бы президент приехал в гости к нам, мы бы встретили его с дорогой душой и богатым столом"

12 Янв. 2018 2018-01-12T09:24:22+03:00

Об этом знаменитая чета рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда"

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В четверг, 11 января, у нас в редакции "Комсомолки" побывал Владимир Путин. "А если бы глава государства приехал в гости к вам..." С таким "предложением" мы обратились ко многим нашим экспертам и друзьям газеты. Позвонили и великому певцу и политику - народному артисту СССР, Герою Труда России, депутату Госдумы Иосифу Кобзону.

- Иосиф Давыдович, а вот если бы к вам с Нелей Михайловной пожаловал такой гость...

- Ну, я был бы очень рад и горд. Потому что это - первое лицо государства, с которым я общаюсь столько много лет... Но дело не только в должности. И в человеческом плане Владимир Владимирович Путин вызывает у меня самое высокое доверие.

- Как бы вы его встретили?

- Когда у меня был юбилей (11 сентября 2017-го Иосифу Кобзону исполнилось 80 лет.- А. Г.), президент пригласил нас с Нелей в Кремль. И он сам наливал нам чай... Хорошо было бы, если бы и я тоже ему налил чай.

Нели и Иосиф Кобзон в Кремле с Владимиром Путиным ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Скажите, а какие-нибудь вопросы деловые обсуждали бы с ним?

- У меня есть вопросы, я все жду, когда Владимир Владимирович чуть-чуть освободится… Хотя он никогда не освободится, но жду, чтобы хотя бы он был более-менее свободен. А вопросы у меня к нему, конечно же, связанны с культурой.

- Но у себя дома вы бы Владимира Путина не загружали бы чисто деловыми вопросами?

- Но это уже от него зависит. Но с моей стороны было бы нескромным его загружать. Я прекрасно понимаю режим президента, поэтому, если бы он изъявил желание, мы бы, естественно, все обсуждали.

- Скажите, а Неля Михайловна что бы ему приготовила?

- Неля, а если бы к тебе пришел в гости Владимир Владимирович, что бы ты ему приготовила, какое блюдо? Какое? Неля говорит - вы сами у нее и спросите.

- Иосиф Давыдович, ну, передайте, пожалуйста, Неле Михайловне трубку!

Разговор с Нелей Кобзон.

- Здравствуйте, Неля Михайловна! Так чем бы вы угощали президента у себя дома?

- Гипотетически это ж нереально, чтобы он к нам приехал.

- Ну, в принципе, если бы приехал…

- Я же тоже ленинградка... Я бы приготовила... Наши ленинградцы любят чай из всякого разного.

- А к чаю что? Торт или...

- Сладости... Если бы мы знали заранее, приготовили бы шикарный стол, а если бы это было неожиданно, все равно выложили бы все, что у нас есть в холодильнике. С дорогой душой.

- А что у вас есть в холодильнике?

- А у нас есть все.

- Спасибо. Мы так и напечатаем.

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ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент России Владимир Путин посетил редакцию "Комсомольской правды"

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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Как я вывел президента в прямой эфир Радио «Комсомольская правда»

Валерий РУКОБРАТСКИЙ

В эфире мы сидели уже полтора часа. Спрашивали слушателей: а что они бы сделали, приди к ним в гости президент? Странно, но большинство первым делом хотели такого важного человека накормить. Кто посмелей - напоить. Посидим под водочку, за жизнь поговорим - мечтательно рассуждали наши слушатели. И только потом шли злободневные жизненные вопросы: про экологию, дорогую ипотеку, проблемы малого и среднего бизнеса.

Я и сам сидел, думал - что б такого сделал, окажись Путин у меня в гостях? И лезло в голову всякое - про Трампа спросить, а вот бы материнский капитал еще и за третьего ребенка давать (за второго-то мы уже получили)... Сумбур в целом (подробности)