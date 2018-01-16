Михаил Державин дружил со всеми своими женами

16 Янв. 2018 2018-01-16T09:57:47+03:00

Державин в роли Скалозуба в спектакле «Горе от ума» на сцене Театра сатиры. Фото сделано 1 января 1981 года. Фото: Виталий АРУТЮНОВ/РИА Новости

Изменить размер текста: A A

Михаил Державин скончался на 82-м году жизни. Мих Мих, как его ласково называли коллеги, отличался природной добротой. Даже бывшие жены (а он был женат трижды) всегда говорили о нем исключительно с любовью.

«Он давно болел»

- Миша давно болел, - рассказывает «Комсомолке» его бывшая, вторая по счету жена Нина Семеновна Буденная, дочь знаменитого советского военачальника. - Два года боролся с болезнью ног, с палочкой ходил. У Миши, говоря простым языком, была закупорка вен. Сосудистая болезнь его мучила. Плюс давление, плохое снабжение мозга. В декабре ему оперировали ногу, чистили сосуды - не в первый раз уже. Вернулся домой в конце прошлого года. Он не терял чувства юмора. Шутил: мол, танцевать не могу... А потом стало хуже, его опять положили в больницу. Миша угас буквально за две недели. За пару дней до ухода пригласили батюшку-духовника в больницу. Да, Миша был верующим. В этом отношении все было сделано как надо. Думаю, он понимал, что уходит. Последние два дня Миша находился без сознания.

Наша общая дочка Маша все время ездила к папе в больницу. Они вместе с Роксаной (Бабаян, его последней женой. - Ред.) его каждый день его навещали.

- Михаил Михайлович оставил завещание?

- Да ладно вам, какое завещание, что там завещать? Нечего.

- Державин был хорошим отцом?

- Конечно! Кроме нашей Машки, у него детей не было. Одна у нас дочь.

Маша подарила внуков, которых Миша обожал. Дочь, внуки - это для него было святое. Маша его очень любила. У них всегда были чудные отношения. И Роксана к нам ко всем хорошо относилась.

Первая супруга - Екатерина Райкина. Фото: Вадим КОВРИГИН/TASS

- Чем ваша дочь занимается?

- Она актриса по образованию, но уже давно домохозяйка. У нее полно дел, на ней вся семья висит: как с Мишиной стороны, так и с нашей. Она у нас редкий человек. За это Мише спасибо!

- Наверное, рождение дочки для Державина было главным событием жизни?

- Ну в момент рождения дочки он, само собой, был на гастролях... Миша всегда гордился, что он зять самого маршала Буденного. И мой отец его очень любил.

- Не боялись знакомить его с папой?

- Нет. Привела и познакомила. Мама сказала, мол, какой красивый. Миша в молодости был писаный красавец, очень обходительный, интеллигентный. Папа его сразу принял.

- Это ведь вы решились разводиться с Державиным?

- Да. Встретила новую любовь... Но с Мишей мы остались друзьями. Мне печально, что его больше нет. Очень жаль...

Михаил Михайлович сыграл в театре более 50 ролей. Был ведущим в незабвенном «Кабачке «13 стульев». И, конечно же, зрители обожали их дуэт с Александром Ширвиндтом.

Любимый зять Райкина и Буденного

«Семен Михайлович Буденный - мой любимый тесть, - говорил в интервью «Комсомолке» Державин. - А я был его любимыми зятем... Я со всеми женами расставался друзьями».

Михаил Михайлович был женат три раза. До Буденного успел побыть зятем не менее знаменитого человека - Аркадия Райкина.

Дочь сатирика Екатерина училась с Михаилом Державиным в Щукинском театральном училище. Отношения с именитым тестем складывались прекрасно. Однажды Державину потребовался костюм для выступления на концерте, и помог ему именно Аркадий Исаакович - отдал один из своих. Выступление прошло на ура, и Державин, окрыленный успехом, похвастался перед тестем. Тот ответил, как подобает великому сатирику: «Миша, даже если бы ты молча стоял на сцене, все равно был бы успех. Ведь ты выступал в моем костюме!»

Однако брак Райкиной и Державина оказался некрепким. По словам Михаила, они с женой после окончания Щуки работали в разных театрах (Екатерина - в Театре имени Вахтангова, Михаил - в Театре им. Ленинского комсомола), своей квартиры у них не было, и эта неустроенность медленно убивала их любовь. Катя Райкина завела роман с актером Юрием Яковлевым, из-за которого потом развелась с Державиным.

Со второй женой, дочкой Буденного, актер прожил 16 лет.

В 1981 году женился в третий раз - на певице Роксане Бабаян.

Встреча с Роксаной

Роксана родилась в Ташкенте, в 22 года вышла замуж за однокурсника. Год работала солисткой популярного вокально-инструментального ансамбля «Голубые гитары».

Державин вспоминал: «На излете своего предыдущего брака я отправился с группой артистов на концерты в Джезказган. Аэропорт «Домодедово», прекрасное летнее утро. И когда мы отправились по летному полю пешочком к самолету, я обратил внимание на прелестную, стройную, черноволосую женщину в темных очках, которая быстрыми мелкими шажками шла чуть поодаль. Полюбопытствовал у Бориса Владимирова (знаменитой Авдотьи Никитичны): «Кто это?». - «А-а-а, нравится, - как обычно, начал играть он, - ты ведь у нас черненьких любишь... Это Роксаночка Бабаян, наша любимица».

Я никогда не видел ее раньше. Хотя одно время я был ведущим в радиопрограмме «После полуночи». И часто, выполняя музыкальные заявки по письмам слушателей, объявлял: «Поет Роксана Бабаян». Мне очень нравилось, как она пела. Но представлял ее этакой полной дамой из Армении. И вдруг эта встреча...

Вторая жена артиста - Нина Буденная, их брак продлился 16 лет... Фото: Федор САВИНЦЕВ/TASS, Личный архив

Перед отлетом мы с ребятами выпили, поэтому в самолете я осмелел и подсел к Роксане. Она читала толстенный детектив. Слово за слово, разговорились... Оказалось, у нее тоже нелады в семье. В Казахстане мы много общались, а когда вернулись в Москву, Роксана на три месяца уехала в Африку на гастроли. Но лишь только она вернулась, я разыскал ее и сказал, что все решил... Она была поражена, да и сам я не ожидал от себя такой прыти. Да и никто, даже мой ближайший друг Александр Анатольевич Ширвиндт. Помню, уже после возвращения Роксаны, я сказал ему: Шура, случилась со мной необыкновенная вещь - любовь. «Ну, - говорит он, - давай устроим смотрины!» И вот на его знаменитом, утопающем в цветах балконе, который больше, чем квартира, и где у нас отмечались всякие торжества, мы устроили прием, придумав какой-то смешной повод. Но настоящий повод был посмотреть, что за любовь у меня такая... Пришли и Эльдар Рязанов, и Зиновий Гердт, и я с Роксаной. Шутили, выпивали, а в середине вечера Шура отозвал меня и говорит: «Надо брать!»

Свою жизнь молодожены начали буквально с нуля, оставив все свои сбережения предыдущим половинам... «У нас квартира, дача, две машины, нам хватает», - говорил Державин.

«За всю жизнь не выкурил ни одной сигареты»

Сегодня многие друзья артиста отмечают, что ему невероятно повезло с последней женой - Роксаной Бабаян.

- У Миши тяжелая генетика - папа умер рано, мама, - рассказывала Роксана Бабаян. Она боролась за жизнь мужа и признавалась, что ссорятся, только если Михаил Михайлович манкирует предписаниями врачей.

Певица рассказывала, что муж был невероятно заботливым человеком. «Как-то из-за границы привез мне модный ватничек. А я его порвала - дырка появилась. И вдруг надеваю - а на месте дырочки... цветок! Смотрю, Миша на меня загадочно поглядывает.... Оказывается, пока я не видела, он сам вышил на месте дырочки цветочек, подобрал в тон нитки».

К слову, вместе с мужем она сыграла в фильме «Моя морячка» (1991). И с тех пор супруги любили петь вместе «Морячку».

О себе Михаил Державин рассказывал: «Завтракаю я по-голливудски - чашечка кофе и кусочек сыра. Днем не обедаю, потому что на сытый желудок тяжело играть. Зато после спектакля могу себе напозволять. И выпить, и очень крепко закусить. Есть люблю дома. Вообще дом очень люблю. У меня там два замечательных халата - китайский и вьетнамский, им лет по пятнадцать, но расстаться с ними не в силах...

...а с Роксаной Бабаян артист прожил вместе 37 лет. Фото: Anton Lomohov/Russian Look

5 лучших ролей в кино

«Трое в лодке, не считая собаки» (1979 ) - Джордж.

«Моя морячка» (1990) - Михал Михалыч Гудков, отдыхающий.

«Следствие ведут ЗнаТоКи.

Ушел и не вернулся» (1980) - Валетный.

«Бабник» (1990) - Михаил Дмитриевич, шеф Аркадия.

«Старые клячи» (2000) - секретарь горкома партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роксана Бабаян о смерти Михаила Державина: Врачи делали все возможное, но организм не выдержал

Народный артист России Михаил Державин ушел из жизни после долгой болезни

В среду, 10 января, умер Михаил Державин - народный артист России, старейший ведущий актер столичного Театра сатиры. Как сообщили в театре, он скончался на 82-м году жизни после длительной болезни. (подробности)

МНЕНИЕ

Михаил Державин ушел тихо, деликатно...

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Брать интервью у Михаила Державина было счастьем для журналиста. Он радовался звонку из редакции, как будто бы только того и ждал. Хотя, конечно, это было не так. Сколько он повидал корреспондентов за свою жизнь – не сосчитаешь. И все равно к нашему брату относился с уважением. Возможно, потому что его любимый внук закончил журфак. А возможно, потому, что обижать ЛЮБОГО собеседника, даже незнакомого и необязательного, было не в его характере. Державин - настоящий интеллигент. (подробности)