2018-01-21T00:38:03+03:00
Общество

Тело композитора Владимира Шаинского доставили в Москву

Церемония прощания с музыкантом состоится 22 января
Дарья ИВАШКИНА
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Композитор Владимир Шаинский. Фото: Виталий Белоусов/ТАССКомпозитор Владимир Шаинский. Фото: Виталий Белоусов/ТАСС
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В субботу, 20 января, самолет авиакомпании «Аэрофлот», который в минувшую пятницу вылетел из американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) с телом композитора Владимира Шаинского на борту, прибыл в Москву.

Как стало известно, в 14:35 мск воздушное судно приземлилось в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Стоит отметить, что прощание с музыкантом должно состояться в понедельник, 22 января, в Доме композиторов, расположенном в Брюсовом переулке столицы. При этом предполагается, что на траурной церемонии будут присутствовать оба сына композитора, его друзья и близкие, а также многочисленные поклонники его творчества.

Кроме того, в тот же день, 22 января, на Троекуровском кладбище пройдут похороны Шаинского.

Напомним, советский и российский композитор Владимир Шаинский скончался 25 декабря минувшего года. Ему было 92 года. А 12 января прощание с ним прошло в американском Сан-Диего (штат Калифорния), где музыкант жил все последние годы.

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Владимир Шаинский до сих пор не похоронен. Он скончался 25 декабря 2017 года в Сан-Диего, где жил последние 10 лет своей жизни. (подробнее)

МНЕНИЕ

От улыбки было всем светлей...

Евгения КОРОБКОВА

Год добирает. За одну неделю мы лишились двух гениев. 24 декабря ушел из жизни гений лингвистики Андрей Анатольевич Зализняк. Сегодня - не стало гения музыки Владимира Шаинского.

Автор изумительных, простых, как «Дощечка» песен. Напеть их может каждый. А вот создать - мог один он. (подробности)

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