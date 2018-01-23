Вслед за Виктором Аном МОК не пустил на Олимпиаду в Пхенчхан биатлониста Шипулина и лыжника Устюгова

23 Янв. 2018 2018-01-23T13:42:41+03:00

Лидер сборной России Антон Шипулин не попадает, пока что, на Олимпиаду в Пхенчхан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во вторник, 23 января, появилась новая информация о составе сборной России на Олимпиаду 2018, которая в следующем месяце пройдет в Пхенчхане. Не успели мы оправится от удара в виде отстранения шестикратного олимпийского чемпиона в шорт-треке Виктора Ана, как новая напасть. Лидеры сборной России в биатлоне и лыжных гонках, Антон Шипулин и Сергей Устюгов, не попали в обновленный список кандидатов на участие в грядущих играх. И если по поводу Ана вечером еще были сомнения, мол, вдруг это не есть правда и только лишь слух, то на утро вторника стало ясно - Виктора Ана, Антона Шипулина, Сергея Устюгова чиновники МОК вычеркнули не объяснив причин своего решения.

- Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются "чистыми" спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют, - говорится в завлении первого вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Шипулин и Устюгов в прошлом зимнем сезоне были лидерами наших сборных в биатлоне и лыжных гонках. В Кубке мира Шипулину занял второе место вслед за французом Мартеном Фуркадом. А на чемпионате мира в Хохфильцене вывел сборную России в победители в эстафете, как и на Олимпиаде в Сочи.

Сергей Устюгов же показал феноменальный результат в лыжной многодневке "Тур де Ски", выиграв шесть из семи ее этапов и победив в общем зачете. А на чемпионате мира он выиграл пять медалей в разных видах программы - два золота и три серебра. И на Олимпиаде 2018 наша сборная, без сомнения, рассчитывала на обоих спортсменов.

Особенность текущей ситуации заключается в том, что после отстранения нашего Олимпийского комитета, именно в руках чиновников МОК находится судьба наших спортсменов. И для каждого из них будет выписываться индивидуальное приглашение. И точно также каждому могут отказать.

- Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр, - отметил Станислав Поздняков.

В ближайшее время МОК, возможно, назовет причины недопуска наших лучших спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан.

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