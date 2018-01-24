Оставьте Сталина лежать у дивана! И кто хочет - пусть на это и смотрит

24 Янв. 2018 2018-01-24T15:44:22+03:00

Страшное дело... Но это его судьба, он к этому долго шел Фото: кадр из фильма

Как только юмор становится предметом серьезных разборок - всякий юмор заканчивается и начинается легкое помешательство, граничащее с мракобесием [видео]

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А как иначе реагировать на обсуждение фильма "Смерть Сталина", который никто не видел, кроме весьма адаптированной закрытой аудитории, которая шутки про власть вообще не понимает, потому что сама свою власть бережёт? Ну и добавить к этому особенных патриотов, которые комедию про Сталина на дух не переносят, но пускают слезу над "Туманом" и "Мы из будущего", где, как я понимаю, с точки зрения исторического патриотизма всё отлично. Это же наши солдатики из под тамбова двадцать первого века, заблудившись в тумане и как-то оказавшись в мясорубке войны с немцами ее и выигрывают. Чистая правда, чего уж там.

Когда-то Чарльза Чаплина один мерзавец по фамилии Шикльгрубер объявил личным врагом за фильм "Диктатор", признанный шедевром всех времен и народов.

И, честно говоря, я не понимаю, почему не может быть комедии о другом диктаторе, так много и мощно потоптавшимся на наших генах, так много накосячевшем в нашей истории? При всех его заслугах, о которых так много опять сегодня говорят.

Личная жизнь высших особ?

Ничего, англичане терпят "Голый пистолет", где Нильсен лежит на королеве Британии, задравшей ноги, прямо на обеденном столе.

И правильно делают. Потому что как только юмор становится предметом серьезных разборок - всякий юмор заканчивается и начинается легкое помешательство, граничащее с мракобесием.

В этом смысле мне ужасно нравится реакция людей на клип ульяновских студентов-авиаторов с их тверком. А ведь могли же сравнить (да и сравнивали чиновники) с осквернением мундира. Но кто-то первым засмеялся и все опять вернулось к здравому смыслу. И слава Богу.

А про "Матильду" вы помните? Уже нет? И это прекрасно. Абсурдность споров вокруг фильма сожрала сами споры.

..А! Забыл про фильм о Сталине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/636398" frameborder="0"></iframe> Деятели культуры в шоке от фильма «Смерть Сталина».Очередная киноновинка еще не вышла в массовый прокат, а ее уже называют «самой тошнотворной». Чиновники посмотрев на предпоказе картину «Смерть Сталина», считают этот фильм заведомой провокацией.Дмитрий СТЕШИН

Надо его показывать. Понятное дело, это вещь на любителя. Ну так отведите один Кинотеатр скандального фильма. И туда: "Матильду", "Смерть Сталина", весь артхаус, прицепом - утонченного Звягинцева и умудренного Сокурова. Ну, словом, все, что рассчитано не на каждого простого и примитивного зрителя, вроде меня.

Был же такой в Москве - "Иллюзион" (или еще есть?), где показывали фильмы, широкой публике не шибко интересные, но зато всех эпох и народов.

Кто захочет, тот и посмотрит.

И казне доход и пару дырочка, чтобы выйти))

П.С. Почему я так назвал пост? А потому что я видел ту комнату на даче Сталина, где его настиг удар и где он лежал, умирая, на полу, пока охрана решала, глядя в открытую дверь, что делать. Он видел немного: стену и эту самую дверь. Страшное дело... Но это его судьба, он к этому долго шел.

Смерть Сталина - Русский трейлер .

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