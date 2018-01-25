Почему Россия не может достроить мост в Китай. Часть 4

25 Янв. 2018 2018-01-25T01:21:30+03:00

Китайский флаг на фоне одного из современных деловых зданий в Хэйхэ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая

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Часть 1, Часть 2, Часть 3

Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять.

В прошлых частях наши журналисты добрались из Москвы до Благовещенска. А теперь переходят границу - в Китай.

ПРОВОДЫ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Провожали нас благовещенцы в Китай с непонятными нам сомнениями.

- Рассчитываете понять китайцев? - улыбались они. - Ну-ну…

И только мэр Благовещенска Валентина Калита учила Гусейнова (заметил: Витя вызывает у женщин жалость и покровительство), как выжить в Китае.

Журналист "КП" Владимир Ворсобин и мэр Благовещенска Валентина Калита.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я всегда считаю, сколько блюд на столе, - говорила она.

- Зачем?! - изумился Гусейнов. - Пусть будут два, но от всего китайского сердца…

- Восемь блюд должно быть, - покачала головой мэр. - Еще правило: только после того как внесут восьмое блюдо, ты можешь приступить к еде. Но только после главы стола. Если принесут пельмени, значит, обед заканчивается... И ох, много еще таких тонкостей.

- Есть шанс понять китайцев? - спрашиваю мэра на прощание.

- До конца понять - нет, - покачала головой Калита. - Даже не пытайтесь. Думаете, у них нет проблем? Есть! Но они никогда о них не скажут. То, что происходит в Китае, вы никогда не узнаете. Вы увидите ровно столько, сколько вам позволят. И все! Это страна, у которой вековые традиции закрытости, не зря они жили за Великой Китайской стеной. Генетику никто не отменял.

Благовещенск и Хэйхэ в 1980 году и в наши дни. ФОТО minvr.ru

УКРАИНА И ЗДЕСЬ НАСОЛИЛА

Гусейнов прошел границу с российской стороны легко.

А я черт-те как.

- Молоко! - волочился за мной маленький китаец, чуть не падая на колени. - Спа-си-ба! Спа-си-ба (вместо «пожалуйста»).

- Молоко! - тянула ко мне руки золотозубая красавица с лицом, нарисованным чем-то жутким.

- Молоко! - муравьями бежали ко мне со всех щелей таможни китайцы, волоча за собой тюки и коробки.

Это было что-то вроде бейсбола, где задача - добежать до базы.

- Не-не! - уворачивался я от гигантских молочных упаковок, которые я, видимо, в китайских мечтах обязан переправить за Амур.

- «Не-не»?! - зло передразнила золотозубая и прошептала что-то магическое вслед.

Сработало.

- Пройдемте! - вдруг сказал российский пограничник, брезгливо листая мой паспорт. - Будем разбираться…

- Тебя ждать? - высунулся из двери как назло беспроблемный Гусейнов.

- Не надейся, - огрызаюсь.

- Он еще в Пакистане был с подозрительными целями, там у него в паспорте виза есть! - весело орет прямо из Китая эта сволочь…

Заводят в комнату.

Оказалось, дело не в Пакистане. В Украине. Ее штампы в паспорте выводили меня наконец на чистую воду…

- Указание пришло - проверять таких, как вы, - сказал офицер и раскрыл блокнотик.

Я крякнул.

- Ну а теперь, - сказал он ласково, - рассказывайте.

- Что рассказывать?

- Все.

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«И ТУТ СААКАШВИЛИ МНЕ ГОВОРИТ...»

Вышел из кабинета я облегченный и светлый, как с исповеди.

Говорить никому не нужную правду так приятно!

О романтическом майдане, о северном донецком ветре, о хитрой Одессе, расчетливом Харькове, и - куда, черт побери, катится русский мир...

На словах «и тут Миша Саакашвили мне вдруг говорит…» офицер выставил меня из комнаты.

- В Китае на границе ждите проблем, - проворчал он. - Сообщать о вас я не буду, но такие паспорта там тоже не любят.

У замерзшего Амура два автобуса - один для китайцев, другой для русских.

Первый веселый, забитый молоком так, что чуть стекла не лопаются.

- Сумку застегни, болван! - с материнской теплотой кричит билетерша. - Эй, скажи там Васе, да-да, тому идиотику, ага… А то, как вчера, все у него посыплется, жалко его…

«Вася» кивает, как китайский болванчик: «Па-си-ба, тетя Маша!» - и бежит в свой галдящий муравейник.

Русский автобус тихий и малолюдный. Мы - люди с Запада, а потому молчим, глядя в разные стороны. После падения рубля русские челноки здесь почти перевелись - Китай стал слишком дорог.

Минуты ожидания на пограничном пункте.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автобус-грабитель за 1700 рублей везет 200 метров по какой-то понтонной времянке (летом между великими государствами ходит маленький ржавый паром) и останавливается у китайской таможни. Мы в Хэйхэ.

- Вот гады! - прошептал Гусейнов.

- Подожди, - оборачиваюсь и прощально смотрю на российский берег.

Нужно задержаться в России. Вспомнить одну психиатрическую историю - как русские и китайцы пограничный мост через Амур строили.

Китай построил свою часть общего моста быстро. А русские даже не начинали. Фото: eao.ru

РАСПИЛЕННЫЙ МОСТ

Обыкновенная для этих мест история.

В 2013 году Президент России и председатель КНР договорились построить у поселка Нижнеленинское железнодорожный мост через Амур. Все в духе российско-китайской дружбы (а проще говоря - чтоб удобнее гнать лес и уголь вагонами из Амурской и Еврейской областей в Китай).

Через полгода после подписания договора китайская сторона начала работу и быстро ее исполнила. Половина моста обрывалась ровно посередине Амура.

На российской территории - тишина. Как писала пресса: «Словно Россия не решалась приступать к строительству». Лишь после угрозы межгосударственного скандала, зубоскальства в соцсетях (с фотографиями «распиленного» моста) и крепкого «кремлевского пинка» в июне 2016 года стройка затеплилась, и вроде мост обещают сдать к 2019-му.

Вид на набережную Благовещенска с китайской стороны.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но самое интересное - причина «нерешительности» оказалась не только в бюрократии и разгильдяйстве… Пошли слухи чуть ли не о саботаже.

Ведущий эксперт по Китаю Российской академии наук Виктор Ларин, например, объяснил все «синдромом китайской угрозы», которая, мол, страшит российскую элиту. «Хотя Кремль одобрил строительство моста, - писал Ларин, - люди пониже рангом в российском правительстве тормозят этот проект, чиновники из финансовых ведомств в Москве жалуются на дороговизну, а военные спрашивают: «Зачем строить мост, по которому смогут пройти китайские танки?»

Правда, другие эксперты военную версию отвергают, дескать, при опасности взорвать мост можно в три секунды, а причина долгостроя банальная - хозяйственная неразбериха.

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

Ну вот мы и в Китае.

Вить, давай…

- Гады! - выдохнул Гусейнов при виде таможенного терминала. Китай беспощадно травмировал Витю.

На китайской стороне границы сразу появляются хорошие ровные дороги.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мы присвистнули.

После приграничного сарайчика в Благовещенске это, да, впечатляло.

«Домодедово»? «Шереметьево»? Хэйхэ. Обычный пункт пропуска китайского приграничного городка.

Вспоминая о предупреждении русских пограничников, протягиваю пас-порт прекрасной китаянке.

Листает. Сканирует. Приятно обыскивает глазами…

И быстро нажимает какую-то тревожную кнопку.

«Ну вот и все!» - думаю…

«Добро пожаловать в Китай! - вдруг сказал динамик. Внутри что-то, разумеется, зашипело, треснуло, и он продолжил: - Счастиливаго вам палета!»

Продолжение - в следующем номере «КП» и на сайте kp.ru.