Обнародованы правила, по которым вычеркивали Шипулина, Ана и Устюгова из участников Олимпиады
Международный олимпийский комитет все-таки объявил критерии, по которым вычеркивал фамилии российских спортсменов из списка на участие в Олимпиаде. Для этого пришлось вести длительные переговоры не российской стороной, а главам международных федераций писать письма Томасу Баху. Но яснее картина не стала.
Вот 17 критериев МОК с нашими комментариями:
- Дисквалификация комиссии Освальда (сейчас многие спортсмены оспаривают их в суде, но решения будут объявлены слишком поздно - прим. ред.)
- Допинговые нарушения в течении карьеры (спортсмены с «допинговой историей» из других стран на Олимпиаду едут, рекордсменов по конькам Юскова и Кулижникова, жалобу на отсутствие равноправия можно будет подать только после Игр)
- Список «Дюшес» (его составлял информатор Григорий Родченков)
- Царапины и пометки на пробирках допинг-проб спортсмена (до сих пор не доказано, что они значат)
- Повышенное содержание соли в допинг-пробах спортсмена (МОК считает их косвенной уликой)
- Атипичный уровень стероидов в допинг-пробах спортсмена (еще одна косвенная улика)
- Несоответствие ДНК в допинг-пробах спортсмена (более-менее внятный критерий)
- Данные системы московской антидопинговой лаборатории (вроде как была украдена подчиненными Родченкова, но до сих пор не доказано, что база не сфабрикована)
- Электронные письма из доклада Макларена (таких российских звезд, как Шипулин или Устюгов, там нет)
- Информация о банке «чистой» мочи (речь о том, что в России якобы был создан банк чистой мочи для подмены проб, информации о том, чьи пробы там есть, не обнародована, проверить ничего невозможно)
- Биологические паспорта спортсменов (показатели крови и мочи каждого спортсмена отслеживаются в течении карьеры, резкие скачки в них - косвенная улика, это адекватный показатель)
- Соответствие данных об уровне стероидов РУСАДА и ВАДА
- Результаты перепроверки допинг-проб с Игр-2014 (дублируют несколько пунктов выше, начиная с комиссии Освальда).
- Информация о местонахождении спортсменов, предоставленная в системе ADAMS, используемой для возможности взять допинг-пробу у атлета во внесоревновательный период (Есть подозрение, что именно этот пункт стал зацепкой для отстранения большинства. Обычно это считается мелким нарушением, в единичном случае почти всегда прощается спортсменам из других стран)
- Количество сданных допинг-проб (должно быть определенное количество за сезон, у наших звезд тут все в порядке)
- Дополнительная информация от международных федераций (это что-то новенькое: какая информация? А почему нельзя на основании этой информации открыть свое дисциплинарное дело?)
- Дополнительная информация от WADA (тут имеются в виду осведомители, и вообще все, что хочешь, можешь придумать).
Какие из этих условий не прошли Ан, Шипулин или Устюгов, невозможно понять. Часть из этих правил МОК выдумал находу, и ни один из них нельзя оспорить. В уникальном квесте под названием «пройди комиссию МОК» выиграть невозможно.
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