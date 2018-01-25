2018-01-25T17:50:24+03:00
Спорт

Обнародованы правила, по которым вычеркивали Шипулина, Ана и Устюгова из участников Олимпиады

Шансов у наших не было
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
МОК разъяснил свою позицию по недопуску ряда российских атлетов в Пхенчхан.МОК разъяснил свою позицию по недопуску ряда российских атлетов в Пхенчхан.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Международный олимпийский комитет все-таки объявил критерии, по которым вычеркивал фамилии российских спортсменов из списка на участие в Олимпиаде. Для этого пришлось вести длительные переговоры не российской стороной, а главам международных федераций писать письма Томасу Баху. Но яснее картина не стала.

Вот 17 критериев МОК с нашими комментариями:

- Дисквалификация комиссии Освальда (сейчас многие спортсмены оспаривают их в суде, но решения будут объявлены слишком поздно - прим. ред.)

- Допинговые нарушения в течении карьеры (спортсмены с «допинговой историей» из других стран на Олимпиаду едут, рекордсменов по конькам Юскова и Кулижникова, жалобу на отсутствие равноправия можно будет подать только после Игр)

- Список «Дюшес» (его составлял информатор Григорий Родченков)

- Царапины и пометки на пробирках допинг-проб спортсмена (до сих пор не доказано, что они значат)

- Повышенное содержание соли в допинг-пробах спортсмена (МОК считает их косвенной уликой)

- Атипичный уровень стероидов в допинг-пробах спортсмена (еще одна косвенная улика)

- Несоответствие ДНК в допинг-пробах спортсмена (более-менее внятный критерий)

- Данные системы московской антидопинговой лаборатории (вроде как была украдена подчиненными Родченкова, но до сих пор не доказано, что база не сфабрикована)

- Электронные письма из доклада Макларена (таких российских звезд, как Шипулин или Устюгов, там нет)

- Информация о банке «чистой» мочи (речь о том, что в России якобы был создан банк чистой мочи для подмены проб, информации о том, чьи пробы там есть, не обнародована, проверить ничего невозможно)

- Биологические паспорта спортсменов (показатели крови и мочи каждого спортсмена отслеживаются в течении карьеры, резкие скачки в них - косвенная улика, это адекватный показатель)

- Соответствие данных об уровне стероидов РУСАДА и ВАДА

- Результаты перепроверки допинг-проб с Игр-2014 (дублируют несколько пунктов выше, начиная с комиссии Освальда).

- Информация о местонахождении спортсменов, предоставленная в системе ADAMS, используемой для возможности взять допинг-пробу у атлета во внесоревновательный период (Есть подозрение, что именно этот пункт стал зацепкой для отстранения большинства. Обычно это считается мелким нарушением, в единичном случае почти всегда прощается спортсменам из других стран)

- Количество сданных допинг-проб (должно быть определенное количество за сезон, у наших звезд тут все в порядке)

- Дополнительная информация от международных федераций (это что-то новенькое: какая информация? А почему нельзя на основании этой информации открыть свое дисциплинарное дело?)

- Дополнительная информация от WADA (тут имеются в виду осведомители, и вообще все, что хочешь, можешь придумать).

Какие из этих условий не прошли Ан, Шипулин или Устюгов, невозможно понять. Часть из этих правил МОК выдумал находу, и ни один из них нельзя оспорить. В уникальном квесте под названием «пройди комиссию МОК» выиграть невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отстранение Устюгова и Шипулина: МОК демонстративно выбивает тех, кто может завоевать медали для сборной России

Сильнейших российских биатлониста и лыжника вслед за Виктором Аном вычеркнули из списка кандидатов на участие в Олимпиаде (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Антон Шипулин о своем недопуске на Олимпиаду: «Ответа от МОК не получил»

На днях нашего лучшего биатлониста Антона Шипулина Международный олимпийский комитет не допустил до Игр-2018 в Пхенчхане. Спортсмен хранил молчание и вот сегодня написал в соцсетях (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Допинговый скандал»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами