«Ушел образ чистоты и нежности»: Российские звезды скорбят о Людмиле Сенчиной

25 Янв. 2018 2018-01-25T15:34:42+03:00

О ней скорбят и ее коллеги, искренне восхищавшиеся не только ее талантом, но и открытым добрым сердцем Фото: фотохроника ТАСС.

Коллеги вспоминают, что в звучание ее голоса с первого куплета влюблялись тысячи людей

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Ей было всего 67 лет. Жизнь знаменитой певицы и актрисы унесла продолжительная болезнь. 25 января 2017 года Людмила Сенчина скончалась в одной из петербургских больниц.

Сегодня соцсети переполнены отрывками выступлений Людмилы Петровны, звучанием ее хрустального голоса. О ней скорбят и ее коллеги, искренне восхищавшиеся не только ее талантом, но и открытым добрым сердцем.

- Прощай, любимая Золушка… R.I.P… Уходят лучшие, как жаль… - написал Филипп Киркоров.

fkirkorov Филипп Киркоров о Людмиле Сенчиной

Актер Стас Садальский нашел редкое архивное фото Людмилы Петровны.

stassadal Погасла негаснущая ЗВЕЗДА... Ушел образ чистоты и нежности, хрустальной прозрачности, света и добра на нашей эстраде! Красивая, обаятельная,скромная ,талантливая RIP((

- Погасла негаснущая ЗВЕЗДА… Ушел образ чистоты и нежности, хрустальной прозрачности, света и добра на нашей эстраде! Красивая, обаятельная, скромная, талантливая RIP, - пишет актер.

Ефим Шифрин знал о том, что певица серьезно больна, но до последнего надеялся на выздоровление:

- Умерла Люда Сенчина. Вот же виделись летом... Думали, страшное уже позади. Умолк еще один колокольчик. Не знаю, что сказать... Никак не выработается привычка терять. Каждый раз - обухом по шее… - написал артист.

Певица Жасмин лишний раз напомнила о том, что в звучание ее голоса с первого куплета влюблялись тысячи людей:

jasmin Жасмин о Людмиле Сенчиной

- Ушла из жизни Людмила Сенчина... Сказочный голос ее Золушки покорил меня еще в детстве... Соболезнования родным, близким и почитателям таланта Людмилы Петровны… - пишет Жасмин.

Катя Лель глубоко жалеет об уходе знаменитой артистки:

- Людмила Сенчина... Как жаль, когда уходят такие талантливые люди... Вечная память!!! - написала она. - Как жаль, когда уходят такие талантливые люди... Вечная память!!!

julianachalova Катя Лель о Людмиле Сенчиной

- Сегодня вся артистическая общественность была шокирована новостью о том , что скончалась в возрасте 67-ми лет певица Людмила Сенчина. Безумно жаль, когда уходят такие талантливые люди... Вечная память!!! - пишет певица Юлия Началова.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Такой мы запомним Людмилу Сенчину

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